Mobiili- ja pilvipelaamiseen lisäpotkua – testissä TriggerHappyn oheistuotteita

Mobiilipelaaminen on lisääntynyt tasaisen varmasti samalla kun älylaitteiden tehot jatkavat kasvuaan. Oman mausteensa soppaan tuovat erilaiset Geforce NOW:n ja Stadian tyyliset pilvipelipalvelut, jotka tuovat PC-pelit taskukokoon. Oheislaitevalmistaja TriggerHappy pyrkii parantamaan pelikokemuksia erilaisilla lisävarusteilla.

Jokaiselle jotakin, ehkä

Pitkälle on tultu ajoista, jolloin puhelimella pelattiin pelkästään sille suunniteltuja, suhteellisen rajattuja kokemuksia. Nykypäivänä samat nimikkeet saattavat dominoida myynti- ja pelitilastoja, niin konsolialustoilla kuin Applen ja Googlen kauppapaikoilla. Moninpeliräiskinnät PlayerUnknown's Battlegrounds – eli tuttujen kesken PUBG – ja Fortnite tarjoavat battle royale -hurmosta pienillä muutoksilla. Pystyypä CD Project Redin Cyberpunkiakin pelaamaan myös tabletin tai puhelimen näytöltä edellä mainittujen striimauspalveluiden kautta.

Suurin viihtyvyyttä rajoittava tekijä tuntuu olevan laitteiden kosketusnäyttö – ja ennen kaikkea kontrollit. Tähän markkinarakoon iskee TriggerHappy vaihtelevalla menestyksellä.

KEYCHAIN JOYSTICK

Imukuppimaisen, pyöreän analogitatin pitäisi avustaa sormea pysymään yhdessä kohtaa ruutua ja korvata kosketuskontrollit ohjaintuntumalla. Homma vaikuttaakin päältä päin toimivalta ratkaisulta, mutta todellisuudessa harva peli hyödyntää joystickin rajoittuneita liikeratoja. Imukuppikaan ei pysy kiinni iPhonen ruudussa, vaan putoaa irti heti kun näyttöä kallistaa liikaa. Tuoteen säilytyslevyn saa kätevästi kiinni avainnippuun, jossa ilotikku roikkuu magneetin avulla.

Kahta analogitattia ei ruutuun mahtuisi.

Apple Arcaden valikoimasta testatut The Pathless, Discolored ja Alba eivät osanneet hyödyntää tatin ominaisuuksia, sillä simuloidut sormenpainot jäivät liian lyhyiksi. The Pathlessin sankari päätyi vain kävelemään hitaasti, Alba-tyttö ei ollenkaan. Ilotikku onkin suunniteltu käytännössä kokonaan Fortniten ja PUBGin tapaisten räiskintöjen pelaamiseen.

CLIP-ON THUMBSTICK

Thumpstick tekee kaiken saman kuin Keychain joystick, mutta kiinnitystapa on erilainen. Tämä tatti napsautetaan kiinni puhelimen sivusta puristusklipsulla. Tatti istuu jämäkästi puhelimeen, mutta samalla se peittää ruudun näkyvyyttä asteen verran enemmän kuin joystick. Muuten samat kritiikit koskevat thumpstickia kuin imukupilla toimivaa mallia.

Klipsu vie yllättävän paljon tilaa.

TRIGGER AND GRIP SET

Harvoinpa muistan, että olisin tarvinnut liipaisimia mobiilipelissä, mutta TriggerHappy tarjoaa myös sellaiset. Kaksi erillistä olkanappia puristetaan puhelimeen kiinni, jolloin niiden tassut koskettavat näyttöä nappeja painettaessa. Kiinnitys tuntuu suhteellisen tukevalta, joskin puhelin virtanappi jää toisen liipaisimen alle, jolloin liian voimakas painallus sammuttaa näytön. Soveltuu tattien tapaan suosikkiräiskintöjen tahkoamiseen, muihin peleihin niistä ei ole hyötyä.

Kahvat heiluvat ikävästi kovassa käytössä.

Samassa paketissa tulee myös muoviset gripit, jotka yhdistetään toisiinsa ja puhelin puristuu jousien avulla kahvojen keskelle. Ensikosketus on todella halpa, ja jopa muovin laatu on epätasaista. Uutukainen iPhone SE heiluu ja kolisee holtittomasti palikoiden välissä, eivätkä kahvat tunnu kovinkaan jämäköiltä. Gripit ajavat kuitenkin asiansa, jos pelailee esimerkiksi pulmailua tai muuta rauhallista teosta.

PS4 CONTROLLER CLIP

Monet pelit sisältävät ohjaintuen, jolloin niitä pystyy pelaamaan kuten konsoleilla konsanaan. PS4 Controller Clipin avulla puhelin kiinnittyy näytöksi DualShockin yläpuolelle. Kaikki liittimet jäävät näkyviin, ja näytön kulmaa pystyy säätämään vapaasti. Kiinnitysoperaatio on suhteellisen helppo, mutta hempula teline hajonnee nopeasti, jos telinettä irrottaa ohjaimesta päivittäin. Muuten tuote tekee, minkä lupaa.

Assassin's Creed maistuu myös luurilta.

Hello Gamesin The Last Campfire muodostui ohjaintelineen avulla loistavaksi iltaviihteeksi, ja sama pätee myös kaikkiin pilvipalveluiden peleihin. Teline on oikeasti kätevä lisävaruste ja mahdollistaa älypuhelimen hyödyntämisen pelilaitteena.

Yksi ylitse muiden

TriggerHappyn valikoimasta edukseen erottuu halvasta yleisilmeestä huolimatta DualShockille suunniteltu teline. Muut varusteet jättivät enemmän tai vähemmän turhan yleisfiiliksen. Positiivista on, ettei tuotteita ole hinnalla pilattu.

Lisätatit toimivat vain muutaman pelin kanssa, joten ennen ostopäätöstä kannattaa varmistaa niiden yhteensopivuus. Todellisuudessa paras ja luotettavin tapa on vain liittää PlayStation- tai Xbox-ohjain bluetoothilla älylaitteeseen, tai sitten luottaa pelintekijöiden konfiguroimiin kosketuskontrolleihin.