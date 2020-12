: Null Reference Studion Victoria kertoo pelinkehittämisen haasteellisuudesta

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Burn Me Twice

Null Reference Studio sijoittui kolmanneksi tarinavetoisten pelien viikkoäänestyksessä ilmaispelillään Burn Me Twice

Burn Me Twice on tarinavetoinen seikkailu, joka yhdistää arvoituksellisen Düstenburgin kaupungin ja sen kansan tutkimisen kokeisiin, jotka testaavat pelaajan tietämystä tapauksesta.

Espanjalaisen Null Reference Studion Victoria Vicent kertoo olevansa vasta valmistunut pelisuunnittelija. Lapsuudestaan asti taiteellisiin harrastuksiin paneutunut Victoria rakasti öljyvärimaalausta ja hiilipiirroksia.

"Ammatillinen urani alkoi hyvin eri tavalla. Erikoistuin ohjelmointiin mobiililaitteille ja olin hyvin keskittynyt sovelluksiin sekä tietokantasuunnitteluun. Eräs päivä päätin, etten halua ohjelmoida tylsiä rakenteita", Victoria sanoo.

Victoria halusi työskennellä jonkin taiteellisemman parissa, joka ei kuitenkaan olisi liian kaukana ohjelmoinnin tarjoamista mahdollisuuksista. Nyt, muutama vuosi myöhemmin, Victoria ei pelkästään ohjelmoi tai piirrä, vaan toimii suunnittelijana.

"Burn Me Twicen luominen tiimini kanssa on ollut uskomaton kokemus ja voin vakuuttaa, että on todella vaivan arvoista tietää tuntemattomien ihmisten nauttivan rakentamastamme tarinasta", Victoria pohtii paikoin erittäin intensiivisen työprosessin tuloksia.

Burn Me Twicen idea oli alun perin hyvin erilainen perustuen Paco Menendezin ja Juan Delcanin peliin The Abbey of Crime. Ainoa asia, joka säilytettiin ennallaan, oli protagonisti. Eri genreillä kokeilu sisälsi kaikkea roguelikestä kauhuun ja roolipelielementteihin.

Victoria kertoo pelinkehitysprosessin olleen yllättävän rankka koko tiimille. Aloitteleva studio ei osannut ottaa ihan kaikkea huomioon, ja ongelmia muodostui muun muassa kirjoitustyön määrän kanssa sekä kaikkien pelimaailman hahmojen kontrolloinnissa. Myös juonen yleisen rakenteen kasaaminen osoittautui haastavaksi.

"Kolme kuukautta ennen julkaisua emme vieläkään tienneet, mitä tulisimme sisällyttämään peliin ja mitä jättämään pois", Victoria paljastaa.

Null Referencen tiimillä oli valtavasti hienoja ideoita ja materiaalia, jota kaikkea ei mitenkään ollut mahdollista ottaa mukaan lopulliseen peliin. Työtä oli liikaa, mutta aikaa liian vähän.

"Pidä pää kylmänä", Victoria neuvoo kaikkia aloittelevia innosta puhkuvia pelintekijöitä.

Koko studiolla oli vielä viisi vuotta sitten hyvin erilaiset haaveet tulevaisuuden suhteen. Osa halusi perustaa oman studion ja tehdä indiepelejä, ja osa toivoi työskentelevänsä eri pelitaloille. Burn Me Twicen valmistumisen jälkeen ajatukset ovat kuitenkin muuttuneet.

"Videopelit ovat mahtavia, mutta ala on hyvin vaikea, ja jokaisella henkilökohtaisella projektilla on hinta, jota emme voi maksaa", Victoria toteaa ja jatkaa: "Oma tavoitteeni keskittyy uuden pelin suunnittelemiseen yhdessä joidenkin Burn Me Twice -kollegojen kanssa, joten saatatte kuulla meistä lähitulevaisuudessa."

Burn Me Twice julkaistiin ilmaispelinä Steamissa toukokuussa 2020.

