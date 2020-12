Kun pitäisi aloittaa pelaamaan, mutta ei halua – ne kauneimmat ja rohkeimmat pelien introruudut ovat selvillä

Kun pelin käynnistää ensimmäistä kertaa ikinä, ilmestyy verkkokalvoille mahdollinen introvideo, mutta myös sitä seuraava nimiruutu. Toisinaan käy niin, että tämä kyseinen näkymä on muutakin kuin vain tuotoksen nimi tylsälle taustalle lätkäistynä. Joskus nämä introruudut ovat sen verran mieleenpainuvia, että ne muistaa vielä tuotoksen sammuttamisen jälkeenkin.

Ohessa lista mitä todennäköisimmin parhaista nimiruuduista, intro-näkymistä, alkuruuduista.

6. Ghost of Tsushima

Aiemmin tänä vuonna julkaistussa Ghost of Tsushimassa on paljon nähtävää, myös oheinen yksinkertaisen toimiva ruutu, jota pääsee katselemaan nimikettä käynnisteltäessä. Miekka iskettynä maahan, tuulinen maisema ja taustalla lipuvat synkät pilvet. Varsin oiva tervetulotoivotus 1200-luvulle sijoittuvaan samuraikertomukseen. Lue arvostelumme tästä linkistä (klik).

5. Super Mario Bros. 3

8-bittiselle Nintendolle julkaistu tasoloikka on klassikko, jollaiseksi voisi myös kuvata sen nimiruutua. Erehdyttävästi näyttämöä muistuttavalla ruudulla nähdään putkimiesveljesten toilailuja pelin nimen möllöttäessä taustalla. Alkuperäisessä alkuruudussa ei musiikkia kuultu, joskin myöhempiin versioihin saatiin ympättyä myös ääntä. Ja niin, miksipä tuo ruutu ei muistuttaisi näyttämöä. Kertoihan hahmojen isänä tunnettu Shigeru Miyamoto pelin olleen vain näytelmä.

4. Halo 4

Sarjassamme yksinkertaisen toimiva, saammeko esitellä Halo 4:n nimiruudun. Vaikka eeppinen-sana onkin kulutettu viime vuosina loppuun, voisi kyseistä näkymää kuvailla juurikin tuolla kyseisellä adjektiivilla. Hienoa musiikkia ja omaa tarinaansa kertovaa "avaruusromua" killumassa tyhjyydessä. Onhan tuo hieno. Kuten oli pelikin, ainakin mikäli männävuosien arvosteluumme on luottaminen.

3. Spec Ops: The Line

Spec Ops: The Linen kohdalla ei voi puhua alkuruudusta. Sen sijaan tarve on monikolle, sillä kyseisen pelin tervetulonäkymä vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkällä nimikkeen tarinassa ollaan. Äänimaailma ja ympäriltä tuhoutuvat maisemat saavat ihokarvat nousemaan pystyyn.

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Timen alkuruutu oli mitä todennäköisimmin jonkinmoinen kokemus, jos pelin koki tuoreeltaan vuonna 1998 Nintendo 64:llä. Hienoa grafiikkaa, tunnelmallista äänimaisemaa ja jonkin sortin osviittaa tulevasta. Onhan tuo hieno vieläkin, eikö mitä?

1. Xenoblade Chronicles

Omasta mielestäni tälle listalle on vain ja ainoastaan yksi mahdollinen ykkössijalle yltävä nimike introineen. Xenoblade Chroniclesin alkuruutu on nimittäin tehnyt itseeni sen verran ison vaikutuksen tunnelmallaan ja eritoten musiikillaan, että sitä on tullut ihasteltua useammat kerrat itse peliä käynnistellessä. Introssa on tuotoksen keskiössä oleva Monado-miekka iskettynä maahan. Ympärillä maisemat muuttavat väriään päivän muuttuessa iltaan, yöhön ja aamuun. Ja tuo mitä upeimmista upein musiikki kruunaa koko hoidon. Tuoreenpuoleisen remasteroinnin arvostelun voi lukaista tästä linkistä ja todeta itse seikkailunkin olevan varsin mainio kokemus.

---

Menivätkö valinnat pieleen? Korjaa asia kertomalla siitä kommenteissa.