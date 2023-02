Seitsemän asiaa, joiden näkemistä odotamme intopinkeänä tulevissa Final Fantasy VII -uusioversiossa (ja kaksi asiaa, joiden soisi unohtuvan)

Vuonna 1997 julkaistu Final Fantasy VII oli todellinen roolipelieepos, joka keräsi kahmalokaupalla kehuja joka mahdollisesta suunnasta. Ei siis liene ihme, että nimike on saanut toistuvasti uuden elämän monissa muissa muodoissa aina elokuvista spinoff-seikkailuihin.

Unohtaa ei toki sovi vuonna 2020 julkaistua Final Fantasy VII Remake -peliä, joka on ensimmäinen osa kolmesta seikkailusta, jotka kertovat alkuperäisen seikkailun tarinan uudelleen nykylaitteilla. Cloudin ja kumppanien on määrä palata Final Fantasy VII Rebirth -nimisen jatko-osan merkeissä joko tämän vuoden lopulla tahi ensi vuonna.

Kuten ensimmäinen uusioversio osoitti, ei originaaleja juonikuvioita noudateta uudistetuissa versioissa orjallisesti. Parhaimmillaan erot alkuperäistapahtumiin ovat olleet massiivisia. Mikäli uusiotrilogian seuraavat osat kuitenkin ammentavat vuoden 1997 teoksesta, on seitsemän asiaa, joiden näkemistä odotamme uudella ulkoasulla toteutettuna.

Ohessa listaus näistä odotetuista asioista, minkä lisäksi kaupan päälle kaksi asiaa, joita toivomme näkevämme tulevissa julkaisuissa huomattavasti vähemmän.

1. Avoin maailma

Yksi erioleellinen asia on nähdä, miten tulevissa osissa on toteutettu alkuperäisen nimikkeen avoin maailma. Ensimmäinen Final Fantasy VII -uusioseikkailun osa päättyi juuri siihen kohtaan, jossa pelaajille olisi auennut iso suuri maailma tutkittavaksi. Ikään kuin kertoakseen, että tarina on vasta alussansa. Miten tämä on hoidettu seuraavissa osissa, onko meillä maailmankartta vai matkataanko pitkin maita ja mantuja vaikkapa jollain menopelillä Final Fantasy XV:n tyyliin?

Matkataanko pelin maailmassa kuin Final Fantasy XV:ssä konsanaan?

2. Gold Saucer

Alkuperäisen nimikkeen kokeneet tietävät Gold Saucerin olevan jättimäinen huvittelukeskus täynnä uhkapelejä, chocobo-kisoja ja monta muuta tapaa joko menettää kaikki rahansa tai ansaita niitä lisää. Kyseisen hurvittelukolossin pitäisi olla kooltaan suuri, joten sen pitäisi myös kaiken järjen mukaan näkyä kauas. Onko näin myös tulevissa osasissa, ja mitä minipelejä alueelta löytyy? Taisteluareenoita, sukellusveneseikkailua, kädenvääntöä kenties? Lumilautailua? Mog-otuksen tähdittämä lyhyt tarinatuokio, mitä?

Caith Sith on perin innoissaan Gold Saucerista. Ja miksipä ei olisi?

3. Se yksi tapahtuma

Yksi alkuperäisen seikkailun olennaistakin olennaisempi tapahtuma on… Kai tämän voi spoilata? ÄLÄ LUE PIDEMMÄLLE, JOS ET HALUA TIETÄÄ JUONIPALJASTUSTA 26 VUOTTA VANHASTA PELISTÄ! Noin, kun tuosta varoituksesta on päästy ohitse, niin yksi mielenkiintoinen asia tietää on Aerithin kohtalo. Originaalissa tarinassa Aerith kuolee, mutta miten lie uusioversiossa? Ensimmäinen osa antaa osviittaa siitä, että juonikuviot eivät ole samat, kyseessä on oma erillinen juonikuvionsa omine tapahtumineen. Miten tämän kanssa? Kuoleeko kenties joku muu? Tifa? Cloud? Hojo? Aivan jokainen hahmo?

Mitenköhän tällä kertaa käy?

4. Weaponit

Alkuperäisessä pelissä kohdattiin tukku Weapon-nimisiä kolosseja, jotka olivat jättimäisiä tuhoa aiheuttavia olentoja. Etenkin kahden niistä päihittäminen oli suurtakin suurempi uroteko, johon ei kannattanut ryhtyä kuin juonikuvioiden päätteeksi. Ovatko Weaponit edelleen kolosseja, miltä taistelu niitä vastaan näyttää? Onko yksi niistä edelleen veden alla odottamassa päihittäjäänsä?

Näin dramaattista menoa nähtiin aikanaan, entäpä tällä kertaa?

5. Redin isän kohtalo

Cosmo Canyonissa sankariryhmämme pääsee tutustumaan Red XIII -hahmon taustaan. Yksi valokeilaan päätyvä asia on karvaturrin isän kohtalo, joka sai osan pelaajista silmäkulmat kosteiksi. Ehkä tällä kertaa myös?

Alkuperäisen Final Fantasy VII:n taidekuvitusta.

6. Rakettimatka

Päästäänkö uusioversiossa kurkistamaan sitä, miltä avaruus näyttää? Originaalissa tarinassa piipahdettiin pikaisesti aivan muilla mailla Cid-hahmon tarinakokonaisuuden puitteissa. Miltä näyttää avaruus tällä kertaa, nähdääkö sitä ylipäätään?

Cid tuijottelemassa rakettia.

7. Koko köörin pulinat Highwindin kyydissä

Pieni asia, joka olisi hauska nähdä ja kokea, on koko hahmokatraan keskinäiset jutustelut vaikkapa Highwind-ilmalaivan kyydissä. Kun tarina vie purtilon kyytiin, niin pystyykö ilmalaivaa tutkimaan ja kohtaamaan sankareita omissa askareissaan, vaikkapa asioimassa keskenään? Olisihan se mukavaa.

Aerith ihastelee Highwind-alusta alkuperäisen pelin taidemateriaalissa.

Näitä asioita vähemmän:

A) Sephirothit minimiin

Kyllä, vähemmän Sephirothia. Yltiöpäisen pahaa hahmoa nähtiin uusioversion ensimetreistä asti huomattavasti enemmän kuin mitä alkuperäisversiossa. Tämä ei itsessään olisi huono asia, mutta vähemmän olisi omasta mielestäni ollut parempi. Nimittäin! Alkuperäisessä nimikkeessä Sephiroth oli tiettyyn pisteeseen asti kuin mystinen olento, jota ei nähty kunnolla kuin vasta tietyssä kohdin seikkailua.

Erityisesti Shinra-yhtiön presidentin johtajan murhaaminen oli alkuperäisessä huomattavasti hyytävämpi tapahtuma. Sankarihahmomme saapuvat presidentin huoneeseen verivanan johdattamana löytääkseen presidentin työpöytänsä äärestä pitkän miekan lävistämänä. Tunnelma ja kunnon musiikki siihen päälle, niin huh mikä kohtaus, eikä Sephirothia näy.

Uusioversiossa presidentti kyllä kuolee, mutta ensin pulistaan ummet ja lammet, minkä jälkeen ohjelmassa on pomotaistelu. Omasta mielestäni tämä jälkimmäinen oli huomattavasti tylsempi ja latteampi tapa hoitaa tilanne. Esimerkiksi tässä kohdin vähemmän olisi ollut parempi.

Tästä kaverista kuullaan vielä, oletettavasti paljon.

B) Vähemmän filleriä, vähemmän ylipitkiä luolastoja

En liene ainoa mielipiteeni kanssa, kun totean, että Final Fantasy VII Remaken lopussa oli turhaa filleriä. Etenkin vihoviimeinen "luolasto", eli Shinran konttori oli aivan liian pitkä ja tylsä koettelemus. Alkuperäisessä vuoden 1997 julkaisussa tuo pytinki oli mukava koluta, mutta uusi koitos pitkitti kyseistä aluetta aivan liiiian pitkäksi sokkeloisine reitteineen kaikkineen.

Samaten myös hieman aiemmin koettu seinänkiipeämiskohtaus oli omaan makuuni liian pitkä, mutta tässä kohti hulppeat maisemat auttoivat sentään vähän.

Alkuperäinenkin seikkailu oli pitkä, joten en mieluusti näkisi turhaa pitkitystä.

Kuinkahan pitkä tämä kohtaus on uusioversiossa?

Lisää aiheesta: