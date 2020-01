Viihdekeskus vilkkumaan – testissä Hue Play HDMI Sync Box -älyvaloratkaisu

Philips Hue -älyvalojärjestelmä todettiin aiemmassa testissämme päteväksi kodin arki- ja viihdevalaistukseksi, joskin korkeahko hinta ja synkronointiominaisuuksien rajautuminen PC-käyttöön pudottivat tuoteperheen houkuttelevuutta – ainakin viihdekäytössä. Jos raha ei ole ongelma, niin uutuustuote, Hue Play HDMI Sync Box, ratkaisee synkronointirajauksen ja avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa konsolipelaajille.

Hue Play HDMI Sync Box mahdollistaa interaktiivisen tehovalaistuksen televisiokuvan perusteella. Kuvasignaali viedään Philipsin synkronointilaitteen läpi, jolloin viihdealueen valot imitoivat tv-ruudun väri- ja kirkkausasetuksia. Sync Boxiin on mahdollista kytkeä neljä erillistä laitetta, kuten pelikonsoli, Apple TV tai joku muu HDMI-liitäntää tukeva aparaatti. Tämän jälkeen älypuhelimen sovelluksella määritetään synkronointiasetukset, ja valo valtaa tilan. Vaatimuksena on tosin kokonaisvaltaisen Hue-ratkaisun omistaminen, sillä kokemus jää pimeäksi ilman Hue-siltaa ja -valoja.

Valoa kohden

Hue-silta toimii edelleen järjestelmän älykeskuksena, johon kodin lamput ja valopalkit yhdistävät. Myös Sync Box yhdistetään langattoman verkon kautta järjestelmään. Käyttöönotto on vaivatonta, mutta tv-tason piuhahelvettiä joutunee järjestelemään uudestaan. Jatkossa Sync Boxista menee yksi piuha televisioon tai viritinvahvistimeen ja maksimissaan neljä laitetta yhdistetään Sync Boxin HDMI-sisääntuloihin. Boksi on tyylikkään minimalistinen musta laatikko, jonka etupaneelissa on status-valo kertomassa toiminnan tilasta. Kaikki portit ja virtapiuha on sijoitettu siististi aparaatin taakse.

Käyttöönotto suoritetaan erillisellä Hue Sync -sovelluksella, joka on saatavilla Android- ja iOS-laitteille. Kun Sync Box on virroissa ja siihen on kytketty ainakin yksi laite, niin puhelinsovellus ohjeistaa yksinkertaisen alustusprosessin läpi. Sync Box yhdistetään wlaniin, boksi päivittää ohjelmistoversionsa Philipsin pilvestä ja lopulta synkronoi järjestelmän asetukset Hue-sillalta. Kotiin on lisäksi määritettävä yksi viihdealue (Entertainment Area), johon määritetyt valot reagoivat jatkossa tv-kuvan tapahtumiin niin halutessaan. Kaiken kaikkiaan systeemin pystytys on tehty kiitettävän suoraviivaiseksi.

Testilaitteisto koostuu kahdesta Hue Play -valopalkista ja kahden metrin led-nauhasta. Palkit on sijoitettu television molemmille puolille, kun taas nauha on liimattu tv-tason takaseinään horisontaalisesti. Sync Boxiin on kytketty Samsungin 4K-television lisäksi PlayStation 4, Xbox One ja Apple TV.

Tunnelmasta toiseen

Hue Sync -sovellus toimii viihdealueen komentokeskuksena. Sitä kautta määritetään valojen intensiivisyys, kirkkaus ja käyttötarkoitus. Tarjolla on kolme tilaa: video, musiikki ja pelit. Pelatessa intensiivisyys on hyvä pitää korkeana, jotta valot pysyvät perässä ruudun tapahtumisen ja muutoksiin reagoivat reaaliajassa. Valot heijastavat pelitilanteen sävyä: Jos vasemmassa laidassa on vihreää ja oikeassa tummansinistä, imitoivat valopalkit samoja värejä. Räjähdykset aiheuttavat välähdyksiä ja niin edelleen. Ottaa hetken tottua efekteihin, mutta kaiken kaikkiaan synkronointi toimii mallikkaasti ja lisää tunnelmaa niin interaktiiviseen kuin hieman passiivisempaankin viihteeseen.

Parhaimmillaan valot ovat illan pimentyessä, jolloin niiden vaikutuksen huomaa selkeimmiten. Valot tukevat 16 miljoonaa värisävyä elävöittäen tv-kokemusta huomattavasti: dynaaminen valaistus nostaa tunnelmaa ja tehostaa immersiota. Kaiken lisäksi valot näyttävät todella komeilta pelistä tai leffasta riippumatta. Untitled Goose Gamen ilkeän hanhen lipuessa viheriköstä kirkkaan siniseen vesistöön Play-valopalkit reagoivat tilanteeseen sulavan tyylikkäästi. Honk, honk -töräykset kruunaavat tilanteen.

Konepellin alla

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Hue Play HDMI Sync Box on suhteellisen vakuuttava, vaikka pari pientä kuprua spesifikaatiossa onkin. Laite toimii kahdessa eri moodissa: Pass through -tila sallii kuvan menevän boksin läpi, mutta valot eivät reagoi sisältöön. Light sync -tilassa sen sijaan kuvasignaalia imitoidaan valojen avulla. 4K:lle, Dolby Atmokselle ja HDR10:lle on täystuki, mutta 3D, Dolby Vision ja HDR10+ ovat tuettuna vain Pass through -moodissa. Konsolipelaajalle Sync Boxin ominaisuudet ovat riittävät ainakin tässä konsolisukupolvessa.

Pientä miinusta on annettava vain 2,4 GHz:n tuesta langattomassa verkossa, sillä b/g/n-standarilla toimiva wlan on alttiimpi häiriöille kuin 5 GHz:n taajuuskaistaa hyödyntävät nykystandardit. Toisaalta datamäärät eivät ole niin suuria, että vanhentuneen tekniikan käyttämisestä nousisi todellista ongelmaa.

Suurin takaisku on kuitenkin Smart TV -tuen uupuminen

Suurin takaisku on kuitenkin Smart TV -tuen uupuminen, vaikka syy ei olekaan Philipsin. Sisäänrakennettujen televisiosovellusten kuva piirretään suoraan ruudulle kierrättämättä sitä Sync Boxin läpi, joten valotkaan eivät tietenkään voi niihin reagoida. Sama pätee perinteisiin tv-lähetyksiin, jos käytössä on integroitu digiviritin. Teknisesti kuvasignaalin pyöräytys on varmasti jotenkin tehtävissä, mutta vaatii ylimääräistä säätöä. Harmittava puute, sillä nykypäivänä Netflix ja muut striimauspalvelut pyörivät pääasiassa Smart-ominaisuuksilla varustetuissa televisioissa, jolloin valojen käyttö vaatii palveluiden pyörittämisen konsolin tai Apple TV:n kautta. Pieni, mutta ärsyttävä lisäaskel.

Tositarkoituksella

Hue Play HDMI Sync Boxin yli 200 euron hinta on vaikea niellä, varsinkin kun järjestelmä vaatii Hue-sillan ja tehostevalot toimiakseen. Paketissa tulee yksi HDMI-piuha mukana, mutta television ja boksin välille asennettava, tv:n virtatilaa tarkkaileva USB-piuha on ostettava erikseen. Hintalapun lisäksi Sync Boxissa ei ole suurempaa valittamista, vaan se lunastaa lupauksensa ominaisuuksien suhteen. Toki Smart TV -sovellusten toimimattomuus harmittaa, mutta vika ei ole valmistajassa.

Valoefektit toimivat juuri niin kuin niiden olettaa toimivan, eikä toiminnassa ole huomattavaa viivettä edes hektisissä elokuva- tai pelikohtauksissa. Hue Play HDMI Sync Box on viihdekeskukseensa panostavalle oiva ratkaisu tehostaa katselukokemusta, oli sitten haussa tunnelmavalaistus Red Dead Redemption 2:n, diskoillan tai romanttisen elokuvaillan taustalle. Kallis mutta toimiva ratkaisu.