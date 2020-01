: Vilkaisu vuoden 2020 indiepelitarjontaan

Vuosittain ilmestyy tuhansia indiepelejä, joista toiset ovat erittäinkin laadukkaita, kun osa taas ei niinkään. Usein juuri ne hurmaavimmat luomukset piileskelevät syvällä internetin syövereissä, ja uskomattoman suuren valikoiman takia piilotettujen helmien löytäminen vaatii aikamoista etsiväntyötä. Tässä artikkelissa nähdään pieni väläys vuonna 2020 ilmestyvistä indiepeleistä, jotka ovat ehkä jääneet suurempien julkaisujen varjoon.

Nanotale - Typing Chronicles

Kehittäjä: Fishing Cactus

Alustat: PC

Nanotale - Typing Chronicles on värikkääseen fantasiamaailmaan sijoittuva rooliseikkailu, jossa ratkotaan pulmia sekä mätkitään vihollisia kirjoittamisen voimalla. Aiemmin samoilta kehittäjiltä on ilmestynyt samankaltainen luomus Epistory - Typing Chronicles. Nanotale - Typing Chronicles on tällä hetkellä Steamin Early Accessissa, ja virallinen julkaisu on suunnitteilla helmi-toukokuulle 2020.

Eternal Hope

Kehittäjä: Doublehit Games

Alustat: PC, Xbox One

Ulkomuodoltaan etäisesti Playdeadin Limboa muistuttava pulmaseikkailu seuraa pikkuisen Ti'bi-pojan edesottamuksia hänen etsiessä rakkaansa sielua. Kuvien perusteella odotettavissa on tasohyppelyä sekä omituisia kammotuksia värikkäässä, tummien varjojen valtaamassa maailmassa. Eternal Hope julkaistaan vuonna 2020.

Alchemy Story

Kehittäjä: Éloïse Laroche

Alustat: PC

Harvest Moonin ja Stardew Valleyn kaltaisten teosten faneihin vetoavassa farmaussimulaatiossa päästään hoitamaan omaa puutarhaa ja tavataan supersöpöjä eläinystäviä. Erikoisuutena pelissä on erilaisten taikajuominen valmistaminen ympäri maailmaa kerätyistä aineksista. Alchemy Story on tällä hetkellä Steamin Early Accessissa. Virallinen julkaisu on suunnitteilla vuoden 2020 alkupuolelle.

Pumpkin Jack

Kehittäjä: Nicolas Meyssonnier

Alustat: PC

Halloweenin hyiseen tunnelmaan luottava toiminnantäyteinen tasohyppely heittää pelaajan kurpitsapäisen Jackin valtakuntaan. Loppusyksystä julkaistavan teoksen tiimellyksessä ratkotaan fysiikkapohjaisia pulmia, tapellaan pahoja petoja vastaan sekä poltetaan kirjoja. Pumpkin Jack on tarkoitus julkaista vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Monster Sanctuary

Kehittäjä: Moi Rai Games

Alustat: PC, Nintendo Switch

Monster Sanctuary yhdistää klassisen metroidvanian Pokémonista tuttuun hirviöiden keräilyyn ja kouluttamiseen. Sivultapäin kuvatussa pikseliseikkailussa hirviöiden valmennustaitoja pääsee testaamaan myös toisia pelaajia vastaan eeppisissä online-taistoissa. Monster Sanctuary on tällä hetkellä Steamin Early Accessissa, virallisen julkaisun odotetaan tapahtuvan vuonna 2020.

Someday You’ll Return

Kehittäjä: CBE Software

Alustat: PC, Xbox One, PlayStation 4

Tarinapohjaisessa, psykologisessa kauhutrillerissä pelaaja ottaa rakastavan isän roolin, ja vie hänet syvälle metsän siimekseen etsimään kadonnutta tytärtään. Aiemmin samoilta kehittäjiltä on ilmestynyt avaruusseikkailu J.U.L.I.A.: Among the Stars. Someday You’ll Return on tarkoitus julkaista vuoden 2020 alkupuolella.

The Dark Eye: Book of Heroes

Kehittäjä: Random Potion Oy

Alustat: PC

Tampereella päämajaansa pitävän Random Potion Oy:n ylhäältäpäin kuvattu roolipeli perustuu Saksassa erittäin suosittuun The Dark Eye -pöytäroolipelisarjaan. Perinteistä fantasiaropetusta voi pelata yksin tai yhdessä neljän pelaajan voimin. The Dark Eye: Book of Heroes on tarkoitus julkaista keväällä 2020.

Heal

Kehittäjä: Jesse Makkonen

Alustat: PC

Suomessa käsintehdyn tarinavetoisen pulmaseikkailun erikoisuutena on se, ettei se sisällä ollenkaan tekstiä, dialogia tai puhetta. Tämän tunnelmallisen teoksen kehittäjä Jesse Makkonen on aiemmin niittänyt mainetta Distraint-kauhusarjallaan. Healin julkaisun odotetaan tapahtuvan vuonna 2020.

The Good Life

Kehittäjä: White Owls Inc.

Alustat: PC, Xbox One, PlayStation 4

Hidetaka Suehiron ja Yukio Futatsugin johtaman tiimin mysteeriroolipeli The Good Life kertoo tarinan reportteri Naomista, joka muuttaa asumaan maailman onnellisimpaan kaupunkiin. Outoja ja ihmeellisiä asioita saattaa tapahtua. Teos on tarkoitus julkaista keväällä 2020.