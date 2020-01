: The Last Night lupailee Blade Runneria muistuttavaa seikkailua hulppealla ulkoasulla

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Tulevaisuudessa koneet ovat syrjäyttäneet keksijänsä lähes kaikessa mahdollisessa. Ihmiset eivät enää määrittele itseään sen perusteella, mitä he tekevät, vaan mitä he kuluttavat. Kaikki paitsi Charlie, kehitteillä olevan The Last Night -pelin päähahmo.

Tuotos antaa pelaajansa koluttavaksi neljä erilaista ja eläväistä kaupunginosaa täynnä väkijoukkoja, neonvaloa sekä persoonallisia hahmoja. Lisäksi tarjolla on rikasta kerrontaa, dynaaminen soundtrack sekä sivuhahmoja, jotka eivät vain tyydy möllöttämään paikallaan. Näin ainakin mikäli uskomme nimikkeen Steam-sivua.

Kuulostaa varsin hulppealta, mutta yksi asia ainakin itselleni on The Last Nightissa yli muiden aspektien. Nimittäin seikkailun ulkoasu ja sen välittämä tunnelma. Katsokaa nyt tätä alempaa giffiä. Kaunista, mitä!

Nimike on yhdistelmä 2D- ja 3D-grafiikkaa, kamera-ajoja ja tunnelmallisia ympäristöjä. Nämä asiat yhteen ympättäessä luodaan varsin uniikin näköinen kokonaisuus, joka on kuin Blade Runner pikseligrafiikalla.

Alustoina seikkailulle toimivat aikanaan Xbox One ja Steam. Julkaisupäivämäärästä ei ole vielä valitettavasti tietoa, eivätkä kehitystiimin raha- sekä lakiongelmat lupaile kovin hyvää. Odotusta on siis luvassa vielä jonkin aikaa.

