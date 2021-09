Otin 120 kuvaa viiden tähden Ruotsin reissultani

Kun metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Ruotsalaisissa maisemissa kun piilee kummituksia, leppoisia otuksia, kilttejä hirviöitä ja kymmeniä kuvattavia eläimiä. Toem varustaa pelaajan kameralla ja toiveella avoimesta mielestä.

Lähde mukaan valokuvaseikkailuun

Nautin ulkoilusta, mutten pidä itseäni eräihmisenä. Tykkään valokuvauksestakin, joskin en osaa ottaa kovin laadukkaita otoksia. Tästä huolimatta viimeisen parin vuoden suosikkipeliäni ovat käsitelleet juuri näitä teemoja ja aktiviteetteja. Sympaattinen A Short Hike päästi retkeilemään kauniisiin vuoristomaisemiin, kun taas Alba: A Wildlife Story rakensi luonnonsuojelun ja eläinbongailun ympärille ilahduttavan ehjän kokonaisuuden. Mustavalkoinen Toem vie pelaajan länsinaapurin idyllisiin pikkukaupunkeihin ja kohti mahtavaa vuorta tavoitteenaan kokea sen uljaat maisemat huipulta käsin.

Kiitos kamerasta, äiti!

Jo ensiaskelista alkaen käy selväksi, että Something We Made -studio on luonut uniikin ulkoasun ympärille mielenkiintoisen maailman. Ei kovin isoa tai merkittävää, mutta sydämellisen ja lämpimän. Mukana on ripaus skandinaavista tarustoa, hyppysellinen yliluonnollisuutta, tuttua perusarkea ja oiva annos letkeää huumoria.

Jokaisesta suoritetusta tehtävästä saa leiman bussikorttiin.

Kohtaamiset Toemin hupsujen asukkaiden kanssa nostavat hymyn huulille, sillä jokainen persoona tuntuu olevan toinen toistaan omaperäisempi. Eikä heidän toiveensakaan ole usein niitä tavallisimpia. Yhdellä veijarilla on sukat kateissa, toinen kaipaa valokuvaa kummituksesta ja kolmas on tohkeissaan valtavasta kuningaskalasta – siis oikeasta kruunupäisestä kuninkaasta.

Sano muikku, muikku

Perinteisten valokuvaustehtävien lisäksi kentät ovat täynnä muutakin elämää. Kaikkien kissojen, koirien ja lintujen dokumentointi kameralla viihdyttää, ja onpa mukaan piilotettu muutamia yllätyksiäkin. Toem rakentuu lähes täysin valokuvauksen ympärille, vaikka monet tehtävistä vaativatkin pientä pulmanratkontaa tai oikean esineen käyttöä. Kamera onkin ensimmäinen asia, joka saadaan äidiltä hänen toivottaessa turvallista ja nautinnollista matkaa. Bussiin ei tosin pääse ennen kuin on kerännyt leimoja hyvistä töistä ja palveluksista. Seuraavassa paikassa pitää jälleen kerätä uudet leimat ja niin edelleen.

Lepohetki lammen rannassa.

Hiljalleen retkeilijän reppuun kertyy lisäksi erilaista vaatetusta ja kameratarviketta. Näiden avulla ympäristöjen tutkiminen onnistuu helpommin, sillä eihän veden alle voi mennä ilman sukelluskypärää tai hirven pitämään diskoon ilman tyylikkäitä aurinkolaseja. Pulmat ovat suoraviivaisia, mutta toisaalta virkistävän kekseliäitä. Eteneminen rullaa omalla painollaan paikkoja tutkien, rentoutuen ja uusista tuulista nauttien. Miljööt vaihtelevat partiolaisten kansoittamasta metsiköstä aina kiireiseen kaupunkiin ja lumiseen rinteeseen.

Ei päämäärä, vaan se matka

Graafinen ulkoasu toimii erinomaisesti, ja vapaasti pyöriteltävä kuvakulma korostaa hauskaa taidetyyliä. Kanssahahmot ovat kaksiulotteisia osittain kolmiulotteisessa universumissa, jossa jokaisen nurkan takana saattaa odottaa yllätys. Oli se sitten merihirviö tai merirosvoseikkailusta unelmoiva kalastaja. Kaikesta huokuu iloinen ote. Korvalappustereoissa soi heleä indiepop.

Selfie kuvaustelineen avulla. Lehmä photobombasi kuvaan.

Toem on yksi alkusyksyn positiivisimmista yllättäjistä, vaikka valokuvamatka kestääkin vain kolmesta neljään tuntia. Se tavoittaa saman kiireettömän tunnelman kuin A Short Hike ja Alba. Tunnelman, jossa huolet unohtuvat ja seikkailu vie mukanaan. Kiitos siitä. Heja Sverige!