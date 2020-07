Kävin rellestämässä maahantuojan saarella ja myin turnipseja useamman miljoonan edestä – kolmas kuukauteni Animal Crossing: New Horizonsissa oli tuottelias

Animal Crossing: New Horizonsin julkaisusta on kulunut päälle kolme kuukautta. On aika käydä kuvapäiväkirjanomaisesti viimeisen kuukauden tapahtumat allekirjoittaneen Midgar-saarella.

Edellisissä artikkeleissa on muun muassa kummasteltu Godzillan jätöksiä sekä tehty suuria hodarilta näyttäviä virheitä.

Matkapäiväkirja

Tiesittekö, että Sablen kanssa puhuminen kannattaa? Tarpeeksi monta yritystä ja hahmo alkaa avautumaan pikkuhiljaa.

Suomen Nintendon suunnasta saapunut sähköposti kertoi, miten päästä vierailemaan maahantuoja Bergsalan Animal Crossing -saarella. Tässä sitä ollaan saaren asukkaan talolla.

Itse asukas löytyi sängystään makoilemasta. Pitihän tästä tilanteesta ottaa kuvaa.

Kesäkuuhun kuului myös hääkuvien napsiminen Harvey-hahmon saarella. Ohessa ensimmäinen hääotokseni ikinä. Suorastaan koskettavaa.

Samalla tuli käytyä ensimmäistä kertaa ikinä ottamassa kuvia Harveyn studiolla. Tämä mestariteos on parasta, mitä sain aikaan.

Toisella käynnillä Bergsalan saarella asukas istui passiivisesti lentoasemalla. Kuvaa varten piti räyhätä, totta kai.

Jotenkin tuntuu, etten ottanut hääkuvailua tarpeeksi vakavasti.

Kävipä yhtenä kauniina päivänä niin, että turnipsien myyntihinta oli järkyttävän korkea. Sain tehtyä mukavan tilin, muistikuvieni mukaan jotain nelisen miljoonaa. Kuvassa vain osa rahasaaliista.

Näiden hintojen myötä KonsoliFINin toimitus saapui visiitille myymään omia turnipsejaan. Ohessa Lauran esimerkki myynnistä.

Ullakon videokameralle ja pahvilaatikkosohvalle tuli viimein käyttöä. Pahoittelut vaan Emmi ja Joona tästä kuvasta.

Aukion viereen rakentamani musiikkiaukio tuli käyttöön Emmin ja Senjan kera.

En osaa selittää tämän kuvan tapahtumia sen tarkemmin.

Saarella ollut sateinen sää osoittautui oivalliseksi asiaksi kalastuksen kannalta.

Neljä KonsoliFINin toimituksen jäsentä kellariini rakennetussa toimistossa. Kuvassa Joona, Emmi, Petri ja allekirjoittanut.

Sablen kanssa puhuminen kannattaa, ja siitä palkitaan! Monasti vieläpä.

Kesän eväkkäät yllättivät iloisesti.

Loppuun vielä taidekuva majakasta sekä majakkamaalauksesta.

