Mikäli parhaan tappelupelin tunnusmusiikista tapeltaisiin, veisi kruunun joku näistä munakkaista sävellyksistä

Pelien tunnusmusiikit ovat parhaimmillaan upeita, jos niihin on panostettu. Esimerkkejä sieltä paremmasta päästä on monen monta, kuten vaikkapa Unchartedien tunnistettava sävellys, The Legend of Zeldan klassikkomelodia tai Halo-saagasta tutut sävelkulut. Mutta mitenkäs mätkintäpelit, onko niillä hyviä tunnareita sitten ollenkaan?

Harvalla tappelunimikkeellä tuntuu olevan varsinaisia tunnusmusiikkeja, ainakaan sellaisia, jotka jäisivät mieleen. Mutta on niitä poikkeuksiakin.

Saammeko esitellä: ehdokkaat parhaaksi tappelupelin tunnariksi.

Väärä vastaus: Mortal Kombat

Kyllä, oheinen kappale on väärä vastaus. Belgialaisen The Immortals -duon 90-luvun teos ei nimittäin ole ollut minkään Mortal Kombat -mätkinnän tunnusmusiikki, vaikka se varmasti on juuri se kappale, mikä Liu Kangin, Johnny Kagen ja kumppanien peleistä tulee ensimmäisenä mieleen.

Techno Syndrome -niminen kappale on yhdistetty pelisarjaan vuoden 1995 Mortal Kombat -elokuvasta lähtien. Kappaleesta itsestään voisi kirjoittaa vaikka kuinka ja paljon (alkaen siitä, miten viisuun on ”lainattu” melodia 2 Unlimitedin Twilight Zone -kappaleesta), mutta todettakoon vain sen viimeisimmän käyttökohteen olleen viime vuoden Mortal Kombat 11 -traileri.

Mutta onhan tuo ralli tarttuva kuin mikä. Kuuntele alta ja ole samaa mieltä.

Jonkin sortin huijausvastaus: Super Street Fighter II Turbo HD Remix

Street Fighter -pelien varsinaisia tunnusmusiikkeja ei ole kovinkaan montaa, eivätkä ne harvat ole kovinkaan tarttuvia. Super Street Fighter II Turbo HD Remixin valikoissa kuultavaa kappaletta kutsutaan kuitenkin kyseisen mätkinnän tunnussävelmäksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan varsinainen täysin uusi sävellys, vaan tuotos on pelissä tavattavan Kenin tunnari uuteen uskoon laitettuna.

Eli ei varsinainen uusi sävellys, vaan jonkin sortin kierrätys. Ei näillä meriiteillä kuninkaaksi nousta, mutta onhan tuo varsin toimiva ja joillekin jopa klassikoksi laskettava melodia. Kuuntele se alta ja ole samaa mieltä.

Oikea vastaus: One Must Fall: 2097

Ei siitä pääse mihinkään, One Must Fall: 2097:n tunnusmusiikki on perin tarttuva ralli. Mikäli tätä mätkintäklassikkoa on aikoinaan pelannut, pitäisi sävelmän herättää jos jonkinmoisia muistoja. One Must Fall: 2097 ei tosiaan ole tuotos sieltä tuoreimmasta päästä, sillä kyseessä on vuonna 1994 julkaistu robottimätkintä. Mikäli haluaa tietää tästä helmestä enemmän, niin aiheesta on luettavissa kokonainen Retromuistelo-artikkeli.

Mutta itse kappale on vallan mainio. Kuuntele se alla olevan videon alusta ja ole samaa mieltä.

Oikein vastaus: Killer Instinct

Kaikkein oikein vastaus on Killer Instinctin tunnari. Vieläpä sen uusin versio. Tunnusmusiikki kuultiin jo Super Nintendolle julkaistussa debyytissä vuonna 1995, mutta tuo kyseinen versio ei saa sukkia pyörimään jalassa. Lähellä sitä oltiin jo Nintendo 64:lle julkaistun Killer Instinct Goldin kanssa, sillä kappale sai tuolloin kunnollisen kasvojenkohotuksen.

Mutta ehdottomasti paras versio kappeleesta kuullaan Xbox Onelle julkaistussa Killer Instinctissä. Tuo viisu saa nimittäin sukat, housut ja jopa nilkkurit pyörimään jalassa. Eikä ihme, sillä tunnusmusiikin on pistänyt uuteen uskoon itse Mick Gordon, mies muun muassa kahden tuoreimman DOOM-räiskinnän musiikkien takaa. Kuuntele alta ja ole samaa mieltä.

---

Mikäli olet kuitenkin eri mieltä, kerro siitä meille kommenteissa.

