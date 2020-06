Usko tai älä, mutta SimCity 3000:n soundtrack ansaitsee yhä edelleen seisaaltaan annetut aplodit

SimCity 3000, upea vuonna 1999 julkaistu peli. Oli pirteä ulkoasu yksityiskohtaisine rakennuksineen. Oli ruudun alalaidassa rullanneet uutissähkeet loistavan huumorin ryydittämänä. Ja sitten, oli upea soundtrack, joka ansaitsee edelleen suuret kehut.

Maxis-studion työstämä ja Electronic Artsin julkaisema peli oli aikoinaan hieno kokemus. Sitä se luultavasti olisi nykyäänkin, mikäli sitä kokeilisi. Tai sitten ajan hammas on purrut ja peliä päin ei nykyään haluaisi katsoakaan. Mutta nimikkeen musiikit eivät ole vanhentuneet hetkeäkään.

Tuotos pitää sisällään new age- ja jazz-musiikkia, vieläpä livenä soitettua sellaista. Kyseessä on iso askel ylöspäin edellisestä SimCity 2000:sta. Kokonaisuudesta on syytä kiittää Jerry Martinia sekä useampaa ansioitunutta sekä albumeilla kuultua muusikkoa.

Jerry Martin sai suunnastani kehuja myös aiemmin The Simsin soundtrackia ylistäneessä tekstissäni. Hieno mies.

Musiikin ääreen

Mutta ne kappaleet. Kokonaisuuden voi kuunnella alta kokonaisuudessaan.

Lisävakuutteluna poimitaan joukosta muutamat helmet erikseen pureskeltavaksi.

Aloitetaan ehkä ikonisimmalla viisulla, Sim Broadwayllä. Jos olet peliä joskus pelannut, mutta et muista Sim Broadwayta, et pelannut musiikit päällä.

Aikoinaan en osannut arvostaa kaikkia kappaleita niiden ansaitsemalla tavalla. Osa viisuista alkoi nimittäin sen verran tylsästi, että saatoin tylsästi kytkeä ne pois päältä. Yksi hieman hitaasti lämpeävä esimerkki on Building. Hidas alku, mutta puolivälissä meno on jo tyystin erilainen.

Kuuntelin tätä tekstiä varten SimCity 3000:n kappaleita läpi useammat kerrat ja Magic City sai ihokarvat pystyyn niin ikään useammat kerrat. Asiaan ehkä liittyy jollain tapaa nostalgia, mutta onhan tämä nyt hieno sävelmä, mitä?

Jazzahtavaa menoa kuultiin puolestaan esimerkiksi Updown Townissa.

Voisin linkittää tähän tekstiin lähes jokaisen sävelmän, mutta ehken siihen ryhdy. Muita erityismainintoja pitää kuitenkin antaa New Terrain -kappaleelle, joka on myös todella hieno ja ihokarvat nostattava kokonaisuus, sekä Window Washers Dreamille etenkin sen nimen takia. Ainoa huti omasta mielestäni on Infrastructure, jonka alkupuoli saa pohtimaan seuraavaan kappaleeseen hyppäämistä.

Koko upea kokonaisuus on kuunneltavissa The Simsin soundtrackin tapaan muun muassa Spotifyn kautta. Upotus alla.

Kyllä sitä Maxis-studiolla aikoinaan osattiin. Kuuntele myös tämä artikkeli: Ei, et muista väärin, ensimmäisessä The Simsissä todella OLI timanttinen soundtrack