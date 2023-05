The Witcher -kehittäjä CD Projekt Red ei ole edelleenkään myynnissä – sitkeästi vellovat huhut Sony-kaupoista lytättiin

CD Projekt Red aikoo ilmeisesti jatkaa jatkossakin itsenäisenä pelistudiona.

The Witcher- ja Cyberpunk 2077 -kehittäjä CD Projekt Redin on huhuiltu jo pidemmän aikaa olevan Sonyn studiokauppojen tähtäimessä. Puolalaispelitalo on aiemmin kertonut aikeistaan pysyä itsenäisenä ja nyt nämä samaiset aatokset toistettiin pomo Adam Kicińskin toimesta taannoisessa sijoittajapuhelussa: "Mikään ei ole muuttunut. Toistan siis saman mitä olemme sanoneet jo vuosia. CD Projekt ei ole myynnissä."

Cyberpunk 2077:n epäonnistuneen julkaisun myötä monenmoisten kohujen keskipisteeseen päätynyt CD Projekt Red on sittemmin pyrkinyt selkeyttämään strategiaansa. Työn alla on Cyberpunk-laajennuksen lisäksi useampikin eri The Witcher -projekti, jopa kokonaan uusi trilogia ja alkuperäispelin uusioversio – lisätietoja täällä.

Vuonna 2015 julkaistun The Witcher 3: Wild Huntin kerrottiin lisäksi kohoneen yli 50 miljoonan myynneillään kaikkien aikojen menestyneimpien pelien TOP 10 -listalle.

