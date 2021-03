Hei, Red Dead Redemption 2:n ja hyvän musiikin ystävät: kuunnelkaa The Housebuilding EP

Hyvä musiikki on hyvää musiikkia. Oli kyseessä sitten tuorein radiohitti tahi videopelissä kuultava tunnelmallinen sävellys. Jälkimmäistä kategoriaa edustaa tuore julkaisu, johon on kääräisty musiikkia Red Dead Redemption 2 -pelistä.

Rockstarin kehutun seikkailun musiikkipuoli on voittanut palkintoja. Kunniamainintojen ei pitäisi olla yllätys, mikäli peliä on pelannut, sillä onhan nimike täynnä mitä tunnelmallisempia sävellyksiä.

Niinpä onkin varsin positiivista, että kappaleiden ilosanomaa levitetään edelleen helmikuussa julkaistun The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP:n muodossa. Kyseessä on viisi kappaletta sisältävä kokonaisuus, joka on David Fergusonista sekä Matt Sweeneystä koostuva kaksikon käsialaa.

EP:n kerrotaan olevan erikoisjulkaistu, jolla vastataan The Housebuilding Song -kappaleen suosioon. Nyt ralli olisi nimittäin ostettavana erikseen sekä kuunneltavana muun muassa Spotifyn ja Apple Musicin kautta. Niin, ja onhan kokonaisuus julkaistu myös vinyylinä. Lisätietoa Rockstarin sivuilta.

Ensimmäinen kappale, tuo The Housebuilding Song, on country-ralli ja kokonaisuuden ainoa lyriikoilla varustettu viisu. Loput neljä ovat tunnelmallisia sävellyksiä, jotka sopivat karun villin lännen seikkailuun kuin nyrkki silmään. Hieno kokonaisuus, joka on soinut ainakin itselläni jo useammat kerrat. Suosittelen.

Kokonaisuus näyttää oheiselta:

1. The Housebuilding Song (David Ferguson)

2. A Strange Kindness (David Ferguson and Matt Sweeney)

3. A Quiet Time (Saloon Theme) (David Ferguson and Matt Sweeney)

4. The Course of True Love (David Ferguson and Matt Sweeney)

5. Do Not Seek Absolution (David Ferguson and Matt Sweeney)

Spotify-jako alla:

Youtubeenkin EP on tiensä löytänyt, esimerkiksi tämän soittolistan muodossa:

Bonuksena voisi vielä lisätä tähän loppuun videon, jolla The Housebuilding Song esitetään livenä.

