Katsoin puolituntisen videon, jotta ymmärsin videopelin juonen – yksi pieni asia sai tajuntani niin sanotusti räjähtämään

Oikeassa olivat. Hotline Miami 2: Wrong Number ei ole aivan yhtä tiukka kuin edeltäjänsä.

Mainio ja viihdyttävä kuin mikä, mutta ensimmäinen osa oli vieläkin hulppeampi. Näin pääsin toteamaan, kun pelasin nimikkeen vastikään alusta loppuun.

Eniten kritiikkiä toiminnantäyteinen teos sai julkaisunsa yhteydessä erilaisesta, aakean laakeasta kenttäsuunnittelusta sekä vaikeudesta. Nuo asiat eivät itseäni haitanneet sen suuremmin. Sen sijaan tarina vaati itselleni hieman avaamista. Onneksi apuun tuli päälle puoli tuntia kestävä video, joka kertoi mitä, missä ja miksi.

Trooppista hurmetta

Hotline Miami 2: Wrong Number, kuten edeltäjänsäkin, on ylhäältäpäin kuvattua 2D-toimintaa. Meno on brutaalia ja veristä kuin mikä, mutta onneksi ulkoasu on pikselikästä, joten kovin pahaa tapahtumat eivät ruudulla tee.

Ensimmäinen Hotline Miami sai arviossamme vuonna 2013 neljä tähteä viidestä. Toisesta osasta ei arvostelua sitten olekaan, mutta neljä tähteä taitaisi olla paikallaan myös sille.

Tältä se peli sitten näyttää.

Jatko-osassa ohjataan useaa eri henkilöä useissa eri kentissä/kohtauksissa, jotka eivät etene lineaarisesti. Ensin ollaan vuodessa x, sitten kelataan takaisin vuoden y fiktiiviseen sotaan, sitten soudetaan tänne ja huovataan tuonne.

Harmikseni on todettava, että joka aspekti ja nyanssi ei auennut noin vain. Vielä enemmän olisin saanut irti, mikäli ensimmäisen osan kokemisesta olisi ollut lyhyempi aika. Kakkosteoksen juonikuviot liippaavat aiemman tarinan eri osasien ja Jacket-hahmon kanssa.

Onneksi apu ei ollut kaukana. Video nimeltään Hotline Miami 2 is a Misunderstood Masterpiece. Mikäli nimikkeen tarina jäi aikoinaan täysin sisäistämättä, niin oheinen "dokumentti" voi olla oivaa katseltavaa itse kullekin. Kunhan vain ylidramaattiset huokailut kestää.

Videon sisäistämisen jälkeen on todettava, että olipahan noita kiemuroita paljon enemmän kuin mitä huomasin ja mitä olisin tajunnut, mikäli ykkösosan pelaamisesta olisi ollut vähemmän aikaa. Eri pelattavat hahmot edustavat pelaajia, toiset taas sitä, kolmannet tätä.

Tajusivatkohan kaikki muut nämä asia? Onko hyvä vai huono asia, että tarina ei aukea noin vain? Olenko itse vain hönö? Keskityinkö liikaa itse hauskaan toimintaan juonenkehityksen sijasta? Tiedä häntä, mutta itse pelaaminen oli hauskaa kuin mikäkin.

Yksi pieni yksityiskohta

Oli miten oli, niin yksi asia, mikä sai tajuntani niin sanotusti räjähtämään, on nimikkeen alkunäyttö. Tätä ei itse asiassa mainita oheisella videolla, mutta sen kommenteissa kylläkin.

Nimittäin! Tuotoksen juonikuviot ja loppunäytös päättyvät näet (SPOILERIA TAAS) isoon ydinräjähdykseen, joka todennäköisesti tuhoaa koko Miamin.

Tämä alkunäyttö ei siis esitäkään Miamia yöaikaan, vaan "ydintuhoutuvaa" kaupunkimaisemaa. Aikamoista!

Tuulinen maisema vai jotain muuta?

Oli miten oli, niin Hotline Miami 2: Wrong Number on viihdyttävä paketti kuin mikäkin. Ja mikä parasta, se on täynnä upeaa musiikkia. Jos et usko, niin tsekkaa tämä viimevuotinen juttumme, joka potkii kuin tuhat muulia: Hotline Miami -pelit ovat täynnä punatavaraa sekä jumalaista musiikinjytkettä – tässä kuusi parasta kappaletta listattuna

