Ei säteenseuranta, eivät älynopeat latausajat – tämän sukupolven konsolien ykkösuudistuksen nimeäminen on itselleni helppo nakki ja pala kakkua

Uusimmat konsolit, eli PlayStation 5 ja Xbox Series X|S, toivat mukanaan kosolti uutta ja ihmeellistä.

Osa uudistuksista oli toivottuja ja osa yllättävämpiä. Omasta mielestäni yksi asia on kuitenkin näissä laitteissa ylitse muiden.

Nopeata palautumista

PlayStation 5 toi mukanaan muun muassa "lähemmäs pelejä vievän kosketuspalautteen" ohjaimissaan sekä entistä nopeammat lataustauot. Xbox-puolella tarjolla on vaikkapa Quick Resume -toimintoa sekä niin ikään nopeammat latailut. Game Pass -tilausta ja uudistunutta PlayStation Plussaa unohtamatta toki. Ja kummastakin laitteesta on tarjolla kaksi erilaista versiota.

Yksi edellä mainituista asioista on ainakin itselleni kosolti ylitse muiden.

Tällä laitteella Quick Resume pelittää.

Tarkoitan Xboxilta tuttua Quick Resumea. Virallinen kuvailu kertoo toiminnosta seuraavaa: "Quick Resume -toiminnon avulla voit Xbox Series X- ja Xbox Series S -konsoleilla siirtyä takaisin täsmälleen samaan kohtaan pelissä, johon jäit. Kun vaihdat pelistä toiseen, konsolit tallentavat käynnissä olevan pelin tilan. Jos peliin, johon vaihdat, on olemassa Quick Resume -tila, konsoli lataa tilan puolestasi."

Konsolilla voi siis olla säilössä useammastakin nimikkeestä pelitilanne, johon voidaan hypätä noin vain ilman sen suurempia latailuja, alkuvalikoita ja käynnistelyitä. Etenkin niille, joiden vapaa-aika on kortilla syystä tai toisesta, on tuo toiminto suorastaan mannaa.

Tällöin ei tarvitse kerta toisensa jälkeen katsella käynnistysruuduissa näkyviä logoja ja firmojen sekä pelimoottorien nimiä. Tiedättehän ne tämäntyyliset:

Märkä keppana -julkaisija esittää

Paniikkibanaani-studion peli

Yhdessä Himojyystäjät-kollektiivin kanssa

Tehty Epäreilu 55 -moottorilla

Pahat Tyypit 11: Jos minä löysin sen, ei löydä kukaan muukaan Remastered Part I Redux

Kaikki kunnia toki pelin tekijöille ja studioille, heidän nimensä ja logonsa pitää toki näyttää pelaavalle kansalle. Mutta kun samoja introja, joita ei voi ohittaa sitten millään, katsoo sen 50. kerran, niin kyllähän ne mieluummin ohittaisi.

Koin juuri lopputeksteihin asti The Last of Us Part II:n, jonka käynnistyksen yhteydessä studioiden ja muiden nimiä tuli töllisteltyä monen monet kerrat. Pitkä peli kun on kyseessä. Tämän lisäksi myös itse pelitilanteen lataamiseen meni tovi jos toinenkin. Tässä kohti Quick Resume olisi ollut pop.

Tiedän, tiedän, pientä natinaa ja noin muutenkin varsin pieni "ongelma". Mutta kyllä tuo asia useammat kerrat kävi mielessä.

Hideo Kojiman nimikkeissä on välivideoita, pitkiä sellaisia.

Toiminnosta on toki apua myös muuhun. Hideo Kojiman uusimmassa eepoksessa katsellaan lähemmäs puolituntista näytöstä? Paussi päälle, konsoli kiinni ja paluu sitten jossain kohti Quick Resumen avulla. Like a Dragonissa on käsillä pitkääkin pidempi pulinahetki? Homma katki ja odottamaan parempaa ajankohtaa.

Ei täysin uusi ominaisuus

On Quick Resumen tapaista toimintoa ollut toki aiemminkin, vaikkapa Switchillä. Nintendon masiinalla pelin voi pistää paussille, vaikka sammuttaakin koko laitteen ja palata seikkailemaan myöhemmin ilman sen kummempia latailuja. Mutta Xboxilla säilössä voi olla useammankin pelin tilanne. Varsin näppärää, ei käy kiistäminen.

Säteenseuranta, uudet PlayStation Plus -tilaukset, Xbox Game Pass ja muut ovat kyllä mainioita asioita, mutta Quick Resumen säästämä aikamäärä saa itseltäni kosolti kiitosta. Ei sillä, että muut uudistukset olisivat huonoja, ei toki.

Graafiset hienoudet ja nopeat lataustauot ovat myös enemmän kuin mainioita ominaisuuksia. Mutta ajansäästö on "kiireisille" ihmisille enemmän kuin tervetullutta.

Tässä pelissä pulistaan pitkään. Paussille siitä.

Isoin harmitus Quick Resumen kanssa ovat ne harvat kerrat, kun jokin bitti on mennyt vinoon, ja toiminto ei ole toiminut. Olen esimerkiksi huomannut, että jos avaan pelin himpun liian nopeasti itse konsolin käynnistämisen jälkeen, niin prosessi menee solmuun syystä tai toisesta.

Kerran tämän takia noin puolituntinen etenemistä Like a Dragon: Ishin!:stä otti ja hävisi savuna ilmaan, tuhkana tuuleen, pieruna Saharaan. Ja kyllähän se harmitti, kyrsi, jurppi. Tästä viisastuneena odottelen nykyään parit lyhykäiset hetket pelien käynnistämistä.

Mutta noin muuten Quick Resume, 5/5, upeaa kehitystä.

