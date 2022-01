Hotline Miami -pelit ovat täynnä punatavaraa sekä jumalaista musiikinjytkettä – tässä kuusi parasta kappaletta listattuna

Petri Katajan blogi

Kyseiset nimikkeet ovat täynnä paitsi punatavaraista toimintaa ja pyssyjen laulantaa, niin myös upeaa musiikkia, jota kehtaa kuunnella myös ilman ohjainta kädessä. Siitä se ajatus sitten lähti, että koettaisi listata kyseiset rallit paremmuusjärjestykseen.

Operaatio paljastui harvinaisen vaikeaksi, sillä varsinaisia helmiä oli niin monta, ja ajatukset niiden paremmuudesta vaihtelivat päivittäin, ellei jopa useamminkin. Kappaleiden rajaaminen vain kuuteen oli tökerön vaikeata ja järjestykseen laittaminen sitäkin haastavampaa, mutta ohessa ne nyt olisi, kuusi parasta Hotline Miami -peleissä kuultua jytkettä. Jos tämän blogitekstin tekisi huomenna uudelleen, olisi järjestys varmasti erilainen.

6. Divide

Magnan Divide jytisee tiensä pelaajien korvakäytäviin Hotline Miami 2:n alkutaipaleella. Ja jää muuten soimaan päähän, halusi sitä tai ei. Mutta miksipä ei haluaisi?

5. Paris

Tämä listaus ei olisi edes sinnepäin oikeassa ilman vähintään yhtä M.O.O.N. -artistin kappaletta. Sijalle viisi pääsi Paris, mutta juuri ja juuri listan ulkopuolella olisi useampikin tarttuva jytke, jotka kaikki sopivat Hotline Miamiin kuin nenä päähän.

4. Knock Knock

Tuottaja, DJ, pelinkehittäjä ja graafinen suunnittelija. Sitä kaikkea on Scattle, jonka työstämä on Knock Knock, ensimmäisessä Hotline Miamissa kuultu tarttuva ralli.

3. Sexualizer

Hotline Miami 2:ssa kuultu Sexualixer, Perturbatorin työstämä kappale, kehittyy mitä enemmän sille antaa kuunteluaikaa. Matkan varrella mukaan tulee syntikkaa, kitarointia, hieman ihmisääntäkin... Mainio kappale, ei siitä pääse mihinkään. Tämä sävellys oli vaikein sijoittaa listalle, sillä se seilasi aina ykkössijasta viidenneksi ja takaisin. Olkoon siis kolmas.

2. In the Face of Evil

Pitkään listan ykkössijaa omanaan pitänyt In the Face of Evil -kappale, joka kuullaan Hotline Miami 2:ssa, päätyi lopulta kakkoskorokkeelle. Murisevan rallin on työstänyt työstänyt "mystinen" elektronisen musiikin Magic Sword -trio. Kappale on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että se soi Thor: Ragnarok -elokuvan trailerilla.

1. Miami Disco

Niin ikään Perturbatorin työstämä Miami Disco kuulostaa juuri siltä kuin nimensäkin, miamilaiselta discolta. Ralli kuullaan Hotline Miamin Push It -osassa, jonka alussa Perturbator itse nähdään toimimassa DJ:nä. Ei tästä voi olla pitämättä, eihän?

