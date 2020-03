Palasin Animal Crossing -kylääni kolmen vuoden tauon jälkeen – voi sitä syyllistämisen ja rikkaruohovalituksen määrää

Animal Crossing -peleissä pelaajan hahmo muuttaa eläinhahmojen asuttamaan kylään joko yhdeksi asukkaaksi muiden joukossa tahi johtamaan asutusta pormestarin roolissa. Nimikkeissä ei ole varsinaista päämäärää, kunhan maksaa asuntovelkaansa pois, tutustuu elukoihin ja kehittää omaa taloaan sekä lähialueita.

Vaikka pelaaja ei kävisikään kylässä (eli käynnistäisi peliä), kulkee aika samaa tahtia kylässä kuin tosielämässäkin. Kun on talvi, sataa naapurustossa lunta, ja kun ikkunasta ulos katsottaessa näyttää kesältä, on myös Animal Crossingin maailmassa kesäistä.

Tämä ajankulku kävi perin selväksi, kun palasin juuri äskettäin Nintendon 3DS-käsikonsolille julkaistun Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo -pelin pariin. Edellisestä käynnistä johtamaani Midgar-kylään oli kulunut noin kolme vuotta. Voi että sitä syyllistämisen ja rikkaruohovalituksen määrää.

Älä kutsu sitä comebackiksi

Kasetti 3DS:n kitusiin, ja peli käyntiin.

Jo tallennusta ladattaessa kummastellaan silmät ymmyrkäisinä, että edellisestä visiitistäni on ikuisuus. Eikä ensimmäisenä kohdattu kylän asukaskaan päästä helpolla, sillä alueella olevista 97 rikkaruohosta pitäisi kuulemma päästä eroon. Ja mieluiten heti. Ehhhhkä myöhemmin, kiitoshei!

Seuraavana vastaan tallustavat asukkaat hämmästelevät paluumuuttoani sekä arvuuttelevat syytä "katoamiseeni". Olen ollut poissa joko kolme vuotta tai huomattavasti pidempään, riippuen keneltä kysytään.

Eniten kirpaisee silloin, kun suosikkiasukkaani esittää unohtaneensa kuka olen. Kyseessä on W. Link, The Legend of Zelda -sarjasta tuttu susi muutettuna Animal Crossing -muottiin. Niin, ja postilaatikostani löytyi myös jäähyväiskirje joltain toiselta Hans-nimiseltä asukkaalta. Myönnän, en muista minkä sortin elukka oli kyseessä.

Asukkaiden puheista on pääteltävissä jonkin sortin tuomitsevaa ja/tai huolestunutta sävyä.

Asumukseni näyttää sisältä perin tutulta. Zelda-arkku keskellä huonetta, töllötin ja musiikkivermeitä nurkissa. Talon on tosin vallannut jonkin sortin ötökkä, joka viilettää ympäri huonetta lähes taukoamatta. Kylän asukkaiden yleinen mieliala on kuulemma negatiivinen, kiitos hoitamattoman ulkoasun.

Asumukseni näytti ulkoa kuitenkin vanhalta tutulta. Mukava niin. Toisaalla selvisi, että olin näemmä opettanut yhden naapurustosta kyselemään muilta "Kuis roikkuu?", minkä olisi ehkä voinut aikoinaan harkita paremminkin.

Poissaoloni aikana naapurustoon muuttanut Hamlet kävelee vastaan polleana julistaen olevansa näiden tienoiden johtaja. Jaahas. Toisaalla Monique-kissanen haluaisi minun hakevan piilottamani aikakapselin. Valitettavasti en vain muista tuon taivaallista siitä, mihin se tuli kuopattua.

Uudet horisontit

Ehkä on tässä kohdin parasta jättää Midgar-kylä ja sen asukkaat rauhaan. Koko tienoon siivoaminen rikkaruohoista jäänee jonkun muun hoidettavaksi.

Seuraava Animal Crossing -sarjan teos, nimeltään Animal Crossing: New Horizons, saapuu Nintendo Switchille tänä perjantaina 20.3. On hyvin todennäköistä, että se vie jatkossa huomioni rikkaruohojen sun muiden asioiden osalta.