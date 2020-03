Hyvä videopeliaiheinen tv-sarja – mitä noituutta tämä on?

Okei – noituutta on ehkä hieman vahva ilmaisu, onhan The Witcherin ensimmäinen kausi myös ihan pätevä. Ja Castlevaniankin kaudet viihdyttävät mukavasti. Siitä huolimatta videopeliaiheiset elokuvat ja sarjat aiheuttavat yleensä enemmän puistatuksia kuin hurraa-huutoja.

Apple TV+:n alkuperäissarja Mythic Quest: Raven's Banquet yllättää positiivisesti, eikä varmasti moni ole edes kuullut koko komediasarjasta. Nyt kuulette!

Ubisoft esittää: Mythic Quest

Sarjan keskiössä on Mythic Quest -massiivimoninpeliä kehittävä studio. Hahmokaarti koostuu muun muassa suuren egonsa kanssa painivasta luovasta johtajasta, epävarmasta tuottajasta, aliarvostetusta pääkehittäjästä ja muuten vaan sekavasta käsikirjoittajasta. Uusi avustajakin ottaa hommat hieman liian vakavasti. Sarjan vahvuus on onnistuneissa näyttelijävalinnoissa, sillä porukka on puutteistaan huolimatta sympaattista sakkia. Vitsit henkilöstöhallinnan tai yhteistövastaavan työnkuvasta osuvat, koska kuka oikeasti tietää mitä HR tekee?

Mythic Quest: Raven's Banquet ei ole täydellinen, mutta se nostaa esille monia pelialan haasteita, olettamuksia ja lieveilmiöitä huumorin kautta. Käsittelyyn päätyvät niin naisten asema pelialalla, (sairaanloisen) vihaiset verkkopelaajat kuin myös natsit. Sinänsä yllättävää, sillä sarjan taustalla häärii muun muassa Ubisoft. Jaksojen siirtymissä käytetäänkin Ubin tuttuja pelejä aina Assassin's Creedistä For Honoriin. Kymmenestä puolentunnin jaksosta koostuva avauskausi on HBO:n Silicon Valleya muistuttava kokonaisuus, joka tarjoaa pelaajille mukavan välipalan tv:n ääressä. Varsinkin viides, itsenäisenä jaksona toimiva episodi kannattaa katsoa. Jatkoa odotellessa.