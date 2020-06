Square Enix kehittää AAA-toimintaroolipeliä Dragon's Dogma -suunnittelija Ryota Suzukin kanssa

Square Enix puuhailee uuden toimintapeliprojektin kimpussa.

Square Enixin julkaisema työpaikkailmoitus etsii kehittäjiä, joilla on taitoja ja kokemusta AAA-nimikkeistä sekä toimintakohtausten ja taisteluosioiden suunnittelusta. Ilmoituksen yhteydessä paljastuu, että projektissa on jo mukana itse Ryota Suzuki, joka toimii mysteerinimikkeen taisteluohjaajana.

Entinen Capcomin kehittäjä Suzuki liittyi Square Enixin tiimiin vuonna 2019. Hänellä on kokemusta isoista nimikkeistä, kuten Dragon’s Dogma, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Devil May Cry 5 sekä Monster Hunter World: Iceborn. Uusi peli on työn alla Naoki Yoshidan (Final Fantasy XIV) kehitysjaostossa.

Suzukin mukaan Square Enixin pitkä historia strategiapohjaisten ​​roolipelien kehittäjänä yhdistettynä hänen vankkaan kokemukseensa toimintaroolipeleistä auttaa studiota luomaan ”korkealaatuisia roolipelejä maailmanluokan toimintaelementeillä”.