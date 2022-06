Crash Bandicootin vuosia odotettu comeback-tasohyppely heinäkuun PS Plus -ilmaisvalikoiman kirkkaimpana tähtenä

Sony on paljastanut (virallisesti) heinäkuun PlayStation Plus -valikoiman.

Uudistuneen PlayStation Plus -palvelun ilmaispelipolitiikka jatkuu aikalailla ennallaan. Perustason Essential-jäseniä pidetään edelleen hyvänä heittämällä useampikin nimike ladattavaksi joka kuun ensimmäisenä tiistaina – nämä ovat tietysti kaikkien muidenkin jäsenyyksien ulottuvilla.

Heinäkuun helteitä voi paeta sisätiloihin esimerkiksi kaikkien tunteman pussimäyrän paluuseikkailu Crash Bandicoot 4: It's About Timen kera. Tämän lisäksi tarjolla ovat The Dark Picrtures Anthology: Man of Medan sekä Arcadegeddon.

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.