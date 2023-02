Hittipelejä tarjoava PlayStation Plus -kokoelma on tulossa tiensä päähän

Sony on päättämässä PlayStation 5 -konsolin omistajille tarkoitetun PlayStation Plus -kokoelmansa.

Kokoelma on päättymässä toukokuun 9. päivä. Pelaajat pystyvät sitä ennen lunastamaan kirjastoonsa täysin ilmaiseksi sen tarjoamat 19 peliä, kunhan käytössä on voimassa oleva PlayStation Plus -tilaus.

Kokoelma tuli saataville konsolin julkaisun yhteydessä marraskuussa 2020. Tarjolla on laaja kattaus edellisen konsolisukupolven nimekkäimpiä teoksia. Moniin on jälkeenpäin lisätty myös päivityksiä, jotka parantavat resoluutiota ja ruudunpäivitystä nykykonsoleilla. Tarjolla olevat pelit saa lunastettua itselleen PlayStation 5 -konsolin kautta.

PlayStation Plus -kokoelma sisältää: