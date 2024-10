Indiana Jones and the Great Circle näyttäisi rullaavan 60 ruudun sekuntivauhtia kummallakin Xbox Series -konsolilla

Indiana Jones and the Great Circle pyritään saamaan rullaamaan sutjakkaasti kumpaisellakin Xbox-konsolilla.

MachineGamesin luova johtaja Axel Torvenius rupatteli Indiana Jones and the Great Circlestä Windows Central -julkaisulle. Teknisestä puolesta kerrottiin sen verran, että kehittäjien tahtotilana on saada pelin ruudunpäivitys 60 fps:n tasolle sekä Series S:llä että Series X:llä – ulkoasussakaan ei aiota tinkiä ruudunpäivityksen vuoksi. Lopullisia teknisiä yksityiskohtia ei olla kuitenkaan toistaiseksi vielä kiveen hakattu ja lisätietoja kuultaneen lähempänä julkaisua.

Xbox Series S on muutamaankin otteeseen osoittautunut haastavaksi alustaksi kehittäjille. Esimerkiksi Baldur's Gate 3:n Xbox-julkaisu lykkääntyi, koska pelin saman ruudun yhteistyömoninpeliä ei saatu missään vaiheessa toimimaan halutulla tavalla.

Indiana Jones and the Great Circle julkaistaan joulukuun 6. päivä PC:lle sekä Xbox Series -kaksikolle – vieläpä suoraan Game Passiin. PlayStation 5 -versiota on lupailtu ensi keväälle.

