The Last of Us Part II rikkoo ennätyksiä jo ennen julkaisua – onko tässä kaikkien aikojen myydyin PlayStation 4 -yksinoikeuspeli?

The Last Of Us Part II on noussut huhujen mukaan nopeiten ennakkotilatuksi PlayStation 4 -yksinoikeuspeliksi.

Sony ja Naughty Dog todistivat jälleen, että tarinavetoiset yksinpelit ovat elossa, voivat hyvin, ja menestyvät paremmin kuin koskaan. The Last of Us Part II on huhutusti jo viime vuonna ohittanut ennakkomyynnissä jopa Spider-Manin ja God of Warin kaltaiset jättiläiset. Asiasta raportoi videopeliteollisuuden analyytikko Benji Sales.

The Last Of Us Part II keikkuu tällä hetkellä ensimmäisen ja toisen sijan välillä Amazonin myydyimpien pelien listalla. Naughty Dogin nimikkeen kohutut juonipaljastukset eivät siis onnistuneet isommin vahingoittamaan pelin myyntivilkkautta.

The Last of Us Part II on yksi vuoden 2020 odotetuimmista, ja kiistellyimmistä, tulokkaista. Pelin edeltäjä, vuonna 2013 julkaistuThe Last of Us, on ylittänyt 20 miljoonan kopion myynnin. Menestyksen siivittämänä työstetään myös peleihin perustuvaa televisiosarjaa HBO:lle.

The Last of Us Part II julkaistaan 19. kesäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:llä. Katso pelin tarinatraileri täältä.

I cant go into details on this, so believe me if you trust me I'm hearing The Last of Us Part II has broken all records for fastest pre-ordered Playstation 4 exclusive title. Physical and Digital "You can't stop this" pic.twitter.com/UXmz0T2uyJ — Benji-Sales (@BenjiSales) September 27, 2019