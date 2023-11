The Legend of Zelda -peleistä muovataan näytelty elokuva – projektin rahoituksesta vastaa Nintendon lisäksi Sony

Nintendo-pelitalon kiinnostus elokuviin ei selkeästi päättynyt tämän vuoden supersuosittuun The Super Mario Bros. -elokuvaan. Japanilaisjätti näet työstää filmiä The Legend of Zelda -pelisarjasta.

Uutinen selviää Nintendon X-palvelun (entinen Twitter) viestistä, jossa Super Marion ja Zeldan isänä tutuksi tullut Shigeru Miyamoto kertoo asiasta. Luvassa on kuuleman mukaan animaation sijasta filmi ihmisnäyttelijöillä.

"Tämä on Miyamoto. Olen työskennellyt näytellyn The Legend of Zelda -elokuvan parissa monen vuoden ajan monia megahittielokuvia tuottaneen Avid Arad -sanin kanssa", kerrotaan ensimmäisessä viestissä.

"Olen pyytänyt Avi-sania tuottamaan tämän elokuvan kanssani, ja olemme nyt virallisesti aloittaneet elokuvan kehittämisen Nintendon itsensä ollessa vahvasti mukana tuotannossa. Sen valmistuminen vie aikaa, mutta toivon, että odotatte sen näkemistä."

Tulevan filmin ohjaa muun muassa The Maze Runner -trilogian ja tulevan Kingdom of the Planet of the Apes ohjannut Wes Ball.

Projektin rahoituksesta vastaan Nintendon lisäksi Sony, kenen kanssa Nintendo on kisaillut pitkään konsolimarkkinoilla. Teatterilevityksestä puolestaan vastaa Sony Picture Entertainment.

Ohessa internetin syövereistä löytynyt näkemys siitä, miltä muun muassa Hämähäkkimiehenä tutuksi tullut Tom Holland näyttäisi pelisarjan Link-sankarina. Kyseessä ei ole millään tapaa virallinen potretti.

