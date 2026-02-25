Monster Hunteria ja The Elder Scrollsia maaliskuun PlayStation Plus Essential -peleissä

Sony on julkistanut maaliskuun PlayStation Plus Essential -valikoiman.
PS Plus Essential -asiakkaille tarjoillaan tällä kertaa neljä nimikettä, tuttuun tapaan pelkän jäsenyyden hinnalla. Mukana on jo aiemmin billbil-kunin vuotama PGA Tour 2K25, mutta taatusti mukavaa tahkottavaa myös leikkimielisempien genrejen faneille. Valikoima saapuu ladattavaksi maaliskuun 3. päivä. Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.
Kaikki pelit alustoineen lueteltuna alla:
- PGA Tour 2K25 (PS5)
- Monster Hunter Rise (PS4, PS5)
- Slime Rancher 2 (PS5)
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5)