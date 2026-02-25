Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Monster Hunteria ja The Elder Scrollsia maaliskuun PlayStation Plus Essential -peleissä
Lähettänyt Ke 25.02.2026 - 21:47 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on julkistanut maaliskuun PlayStation Plus Essential -valikoiman.

PS Plus Essential -asiakkaille tarjoillaan tällä kertaa neljä nimikettä, tuttuun tapaan pelkän jäsenyyden hinnalla. Mukana on jo aiemmin billbil-kunin vuotama PGA Tour 2K25, mutta taatusti mukavaa tahkottavaa myös leikkimielisempien genrejen faneille. Valikoima saapuu ladattavaksi maaliskuun 3. päivä. Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.

Kaikki pelit alustoineen lueteltuna alla:

  • PGA Tour 2K25 (PS5)
  • Monster Hunter Rise (PS4, PS5)
  • Slime Rancher 2 (PS5)
  • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5)

PlayStation Plus Monthly Games for March: PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

Pelit: 
PGA Tour 2K25
Monster Hunter Rise
Slime Rancher 2
The Elder Scrolls Online
Alustat: 
PS5
Lähde: 
PlayStation Blog

