Nimekkäät ilmaispelit siivittivät Epic Games -kaupan valtaviin käyttäjämääriin – Steamin lukemista ollaan edelleen kaukana

Joulukuussa 2018 startannut Epic Games Store ilmoittaa palveluaan käyttävän kuukausittain yli 60 miljoonaa innokasta.

Epic on tarjoillut käyttäjilleen ilmaispelejä jo pidemmän aikaa, mutta potti räjäytettiin kunnolla toukokuussa maksuttoman Grand Theft Auto V:n ansiosta. Sittemmin tarjolle heitettiin vielä Sid Meier's Civilization VI:n, Ark: Survival Evolvedin ja Borderlands: The Handsome Collectionin kaltaisia suuremman mittaluokan pelejä, jotka ovat luonnollisesti houkutelleet käyttäjiä kauppaan. Myös Epicin omalla Fortnitellä on luonnollisesti näppinsä mukana kuviossa.

Kirittävää kuitenkin edelleen on, sillä Epic Storen pahimmalla kilpailijalla Steamilla on yli 100 miljoonaa käyttäjää.