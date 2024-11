Shenmuen jatkolle saattaa sittenkin olla toivoa – tuore julkaisudiili näyttäisi vievän edellisosan kohti uusia alustoja

Viime vuosituhannelta saakka pelaajia askarruttaneessa Shenmue-saagassa on tapahtunut pitkästä aikaa uusia käänteitä.

Alkuperäinen Shenmue julkaistiin Sega Dreamcastille vuonna 1999. Jatkoa seurasi paria vuotta myöhemmin, mutta sen jälkeen pelaajat heitettiin piinallisen pitkään odotteluruljanssiin. Osaksi Kickstarterissa rahoitettu Shenmue III saatiin kuitenkin lopulta ulos moninaisten vaiheiden jälkeen vuonna 2019 – Ryo Hazukin tarina jäi kuitenkin edelleen tässä vaiheessa puolitiehen.

Nyt ININ Games ja Yu Suzukin luotsaama YS NET ovat sopineet uudesta julkaisusopimuksesta aiemmin PC:lle ja PlayStation 4:lle ilmestyneen Shenmue III:n suhteen. Käytännössä tämä siis tarkoittanee sitä, että Shenmue III:n julkaisudiili Deep Silverin kanssa on ohi, kuten myös mahdollinen viiden vuoden yksinoikeussopimus Sonyn kanssa.

ININ Gamesin mukaan uusi yhteistyösopimus muodostui aiemman projektin, Air Twisterin, jalanjäljissä. Julkaisija vakuutteleekin tiedotteessaan, että Shenmuen tarina ei ole vielä lähelläkään loppua ja jatkoa on vielä luvassa. Shenmuen suuntaamisesta uusille alustoillekin vihjataan jopa kohtuullisen suoraan: "Known for our commitment to celebrating beloved titles and bringing them to new platforms, ININ Games is excited to shepherd Shenmue III into its next phase."

Tulevaisuudesta kerrotaan lehdistötiedotteessa puolestaan seuraavaa: "With this transfer, the story of Shenmue is far from over. We have exciting plans to celebrate these anniversaries, ensuring that this beloved series continues to thrive and inspire. Keep an eye out for upcoming announcements as we unveil our vision for the next phase of Shenmue‘s legacy.".

Niin, missäs ne seilorit hengailivatkaan?