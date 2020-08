Fall Guys ohitti League of Legendsin ja Fortniten eniten katsottuna pelinä

Fall Guys: Ultimate Knockout on Twitchin katsotuin peli.

Battle royale -tulokas Fall Guysin keskimääräinen katsojamäärä Twitchissä on ollut yli 180 000 viimeisen viikon aikana. Julkaisupäivänä 4. elokuuta peliä seurasi jopa 523 000 katselijaa.

Mediatonicin nimike on ohittanut suosiossaan hittipelit League of Legendsin sekä Fortniten. Tarkempia tilastoja on saatavilla sivustoilla Twitch Tracker ja Sully Gnome.

Fall Guys -fanit ovat suoratoistaneet peliä 30.6 miljoonaa tuntia viikon sisällä. Vastaava tuntimäärä esimerkiksi League of Legendsillä on 29.3 miljoonaa.

Fall Guysilla on viidenneksi suurin keskimääräinen päivittäinen kanavien määrä Twitchissä – vain kaksi viikkoa julkaisunsa jälkeen. Värikäs battle royale on tavoittamassa kanavamäärässään sekä Valorantin että League of Legendsin. Johtopaikkaa pitää Fortnite.