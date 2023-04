Nintendo paljasti vihoviimeisen Zelda: Tears of the Kingdom -ennakkotrailerin – seikkailu julkaistaan ensi kuussa

Nintendo on julkaissut uuden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -trailerin.

Useiden viivästysten jälkeen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom julkaistaan viimein toukokuun 12. päivänä. Nyt nähtäville saatiin myös kolmas ja viimeinen ennakkotraileri, joka johdattaa fanit odottelemaan ensi kuun seikkailuja. Aiempien trailerien lisäksi Nintendo julkaisi maaliskuun lopulla yli 10 minuuttia Tears of the Kingdom -pelikuvaa. Tuottaja Eiji Aonuman selostamassa videossa esiteltiin muun muassa Linkin uusia kykyjä yksityiskohtaisesti.

Yli kolmeminuuttisen tuoreen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -trailerin voi katsella alta.

