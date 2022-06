PlayStation Plus -pelikokoelma meni vaihtoon näin kesäkuun ensimmäisen tiistain kunniaksi

PlayStation Plus -pelivalikoima on mennyt vaihtoon tuttuun tyyliin kuun ensimmäisenä tiistaina.

Plus-jäsenyyden omistavat pääsevät käsiksi kolmeen eri nimikkeeseen, kuten viime aikoina on ollut tapana. Näistä nimekkäin on kiistatta vuoden 2018 God of War, joka heittää Kratoksen antiikin Kreikasta skandinaavisen mytologian äärelle. Kevyempää hassuttelua tarjoavat Naruto to Boruto: Shinobi Striker sekä Nickelodeon All-Star Brawl.

Lisätietoja voi kaivella PlayStation Blogin tiedotteesta, täältä.

