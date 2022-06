Kesäkuun monipuolisesta PlayStation Plus -valikoimasta huokuu Kratoksen raivo

Sony on paljastanut kesäkuun PlayStation Plus -ilmaispelivalikoimansa.

Tarjolle heitetään tuttuun tyyliin kolme nimikettä, etunenässään vuoden 2018 God of War -toimintaseikkailu. Astetta kevyempää hassuttelua puolestaan tarjoavat Naruto to Boruto: Shinobi Striker sekä Nickelodeon All-Star Brawl. Lisätietoja voi kaivella PlayStation Blogin tiedotteesta, täältä.

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

Plus-valikoima menee vaihtoon kesäkuun 7. päivä, joten myöhäisherännäiset ehtivät vielä ladata mainiosti viime kuun kolmikon: FIFA 22, Curse of the Dead Gods sekä Tribes of Midgard.

Ehdottomasti huomion arvoinen asia on myös Plus-palvelun totaalinen uudistus, jonka on määrä tapahtua kesäkuun 23. päivä.

