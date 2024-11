PlayStation Portal toimii nyt ilman "emokonsolia" – PS Plus Premium -käyttäjät pääsevät halutessaan osaksi beetatestiä tästä päivästä alkaen

PlayStation Portalin yksi parjatuimmista puutteista korjataan, joskin alkuun vain beetatestin muodossa.

PlayStation Plus Premium -käyttäjät voivat nyt pilvistriimata pelejä Portalin turvin ilman PlayStation 5 -konsolia. Ominaisuus on parhaillaan beetavaiheessa, ja sitä tukee alkuun yli 120 peliä, joista esimerkkeinä mainittakoon Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise ja Ratchet & Clank: Rift Apart.

Striimaaminen on mahdollista aina 60 freimin ruudunpäivitykseen sekä 1080p-resoluutioon saakka. Portalissa jo aiemmin toimineet haptinen kosketuspalaute, mukautuvat liipaisimet, liikkeentunnistus sekä muut tutut ominaisuudet toimivat nekin, kunhan testissä oleva teos niitä tukee. Pelaajat voivat myös vaihdella PS5:n ja Portalin välillä saumattomasti pilvitallennusten ansiosta, joten tallennuskikkailua on pyritty minimoimaan.

Beetatesti on paraikaa käynnissä Portalin omistaville PlayStation Plus Premium -käyttäjille. Sony ei ole toistaiseksi ilmoittanut, onko ominaisuus jatkossakin Premium-tilaajien yksinoikeus. Lisätietoa aktivoimisesta ja muista ominaisuuksista, tä ältä.