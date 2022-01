Seuraava State of Play -lähetys keskiviikon ja torstain välisenä yönä – puoli tuntia Gran Turismo 7 -infoa ja pelikuvaa

Sonyn State of Play -lähetykset jatkuvat tulevana keskiviikkona.

State of Play -lähetys on tuttuun tyyliin tarjolla yökukkujille, sillä Suomen aikaa moinen on katsottavissa kellon lyödessä puoltayötä (00:00) keskiviikon ja torstain välimaastossa. Pläjäystä kutsutaan PlayStation Blog -sivustolla Gran Turismo 7 editioniksi, joten ilmeisesti luvassa on roppakaupalla tietoa ikonisen kaahailusarjan tuoreimmasta osasta. Lähetys on katsottavissa YouTubessa tai Twitchissä.

Polyphony Digitalin Gran Turismo 7 julkaistaan maaliskuun 4. päivä sekä PS4:lle että PS5:lle.