Sony paljasti yksitoista kehityksessä olevaa PSVR2-peliä

Sony paljasti eilen PlayStation VR2 -virtuaalipäähineen hinnan ja julkaisupäivän lisäksi 11 kehityksessä olevaa VR-nimikettä.

Valikoima koostuu pääasiasta erilaisista ensimmäisen persoonan pulma- ja räiskintäpeleistä.

Supermassive Gamesin kehittämä The Dark Pictures: Switchback VR päästää pelaajan räiskimään The Dark Pictures -universumiin. Nimike jatkaa alkuperäiselle PSVR:lle julkaistun Until Dawn: Rush of Bloodin konseptia. Julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa.

Vuoden 2023 aikana julkaistava Crossfire: Sierra Squad tarjoaa tiimipohjaista räiskintää tekoälysotilaita vastaan. Kampanjan voi läpäistä yksin tai jopa kolmen kaverin kanssa. Matkan varrella päästään räimimään mitä näyttävämmissä ympäristöissä kymmenillä eri aseilla.

Kotimaiseen Cities: Skylinesiin pohjautuva Cities VR – Enhanced Edition jatkaa kaupunkirakentelua virtuaalimaailmassa. Tekijät lupaavat PlayStation 5:n resurssien tarjoavan tarkempaa ja monipuolisempaa kokemusta ja tarkempaa ohjaustuntumaa. Julkaisuikkunaksi luvataan vuosi 2023.

Tämän lisäksi kehityksessä ovat muun muassa The Light Brigade, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection ja Pistol Whip VR. Tarkemman listauksen tulevista peleistä voi tarkistaa PlayStation Blogista.