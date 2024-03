Star Wars Jedi- ja God of War -pelien parissa työskennellyt Stig Asmussen perusti uuden pelistudion

Monessa mukana ollut Stig Asmussen on perustanut upouuden Giant Skull -pelistudion.

Stig Asmussen on ehtinyt olla esimerkiksi Sony Santa Monican palkkalistoilla God of War -pelien parissa sekä vastikään Respawnilla Star Wars Jedi -saagan kehitystyössä – viimeksi mainitun studion Asmussen jätti männä vuoden syyskuussa.

Giant Skull -studion kotipesä sijaitsee Los Angelesissa, mutta etätyöntekijöitä on tarkoitus haalia mukaan kuvioihin ympäri maapalloa. Pelirintamalla on tarkoitus panostaa AAA-mittaluokan nimikkeisiin, joiden pääpaino on tarinassa, toiminnassa, seikkailussa ja kiehtovissa pelimaailmoissa.

Studion muista työntekijöistä mainittakoon Jon Carr, Patrick Murphy, Lauren McLemore, Jeff Magers, Brian Campbell sekä Anthony Scott.

Varsin niukkoja lisävihjeitä voi kaivella Giant Skullin juuri avatulta verkkosivustolta, täältä.

