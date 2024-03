Noir-henkinen etsivätarina tulevaisuuden New Yorkissa julki – Nobody Wants to Die esitteillä uudella trailerilla

Puolalainen Critical Hit Games on julkistanut tulevan Nobody Wants to Die -pelinsä.

Tänä vuonna saapuvaksi lupailtu nimike vie pelaajat tulevaisuuden New Yorkiin, jossa lentävät autot ja synkeät maisemat ovat arkipäivää.

"Sukella dystooppiseen New Yorkiin vuonna 2329", kertoo nimikkeen Steam-sivusto. "Kuolemattomuudella on hinta, joka jonkun täytyy maksaa. Interaktiivisessa noir-tarinassa pelaat etsivä James Karrana, joka johtaa tutkintaa hyödyntäen huipputeknologiaa ja panee kaiken peliin jahdatessaan kaupungin eliittiä vaanivaa sarjamurhaajaa."

Pelistä on julkaistu traileri, jonka voi katsoa alta.

Video ei esittele varsinaista pelikuvaa, mutta oheiset kuvakaappaukset antavat asiasta hieman osviittaa.

Nobody Wants to Die saapuu tänä vuonna PlayStation 5:lle, Xbox Series -laitteille sekä PC:lle.

