GameCubella ja 3DS:llä säväyttäneet Paper Mario- ja Luigi's Mansion -pelit päivättiin Switchille

Switch on saamassa valikoimiinsa parikin kappaletta astetta vanhempia putkimiespelejä.

Ensimmäisenä 23. toukokuuta Switchille pyyhältää vuonna 2004 GameCubella ihastuttanut Paper Mario: The Thousand-Year Door. Kyseessä on toinen osa rakastettuun Paper Mario -sarjaan, kehittäjänään Intelligent Systems. Hellyttävän sarjan edellinen osa Paper Mario: The Origami King julkaistiin Switchille vuonna 2020.

Kesäkuun 27. päivä Switchillä nähdään puolestaan kannettavalta Nintendo 3DS -konsolilta tuttu Luigi's Mansion 2 HD-lisänimellä varustettuna. Next Level Gamesin kehittämä säikyttely julkaistiin alkujaan vuonna 2013. Sarjan edellinen osa Luigi's Mansion 3 julkaistiin Switchille viitisen vuotta takaperin.

