Mammuttimainen dokumentti vie pitkälle matkalle läpi The Last of Us Part II:n kehityskaaren

Naughty Dog ja Sony ovat julkaisseet upouuden dokumentin The Last of Us Part II:n kehityksen vaiheista.

Parituntinen dokumentti käynnistyy vuosien takaa ajoilta, jolloin Neil Druckmann käy läpi The Last of Us Part II:n tarinankaaren Naughty Dogin kehittäjätiimille. Mielenkiintoisena nippelinä paljastuu esimerkiksi alun suunnitelmat tehdä pelistä Bloodbornesta vaikutteensa saanut avoimen maailman seikkailu – aivan näinhän projekti ei lopulta edennyt. Katsojat pääsevät lisäksi vakoilemaan esimerkiksi keskeisimpien kohtausten kuvauksia Ashley Johnsonin, Laura Baileyn ja Troy Bakerin kera ja tietysti aikataulujen kanssa painiskelevien kehittäjien tuskailuja.

The Last of Us Part II julkaistiin lopulta vuonna 2020 hyvin pitkälti kehujen saattelemana. Remastered versio saapui puolestaan PlayStation 5 -pelaajien ulottuville tammikuussa 2024.

Grounded II: Making The Last of Us Part II on katsottavissa Naughty Dogin YouTube-tililtä, suoraan uutisen lopun videoikkunasta tai jopa The Last of Us Part II Remasteredin 1.1.0.-päivityksen mukana tulevana kylkiäisenä. Lienee sanomattakin selvää, että dokumentti kannattaa jättää omaan arvoonsa, mikäli pelielämys on vielä kokematta tai on aikeissa katsoa HBO-sarjan toisen tuotantokauden tietämättä sen juonikuvioita.

KonsoliFIN on naputellut aiheesta jo useammankin artikkelin, arvostelun ja blogin, niitä listattuna uutisen lopussa, heti dokumentin alla.

Lisää aiheesta: