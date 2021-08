: Pelivinkit elokuulle 2021

Elokuu tuntuisi olevan erittäin lupaava pienempien julkaisuiden keskuudessa. Tarjolla on jokaiselle jotain.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Elokuu 2021

The Ramp (3.8.)

The Ramp edustaa puhdasta skeittauksen fiilistelyä, sillä pelissä ei ole ollenkaan tavoitteita saati pisteitä. Tarkoitus on vain hakea puhtaita linjoja, suorittaa tyylikkäitä temppuja ja nauttia.

Saatavilla: PC

A Monster's Expedition (5.8.)

Viime vuoden paras pulmapeli saa elokuussa laajennusosan lisäksi Switch-käännöksen. Ladattava lisäsisältö kasvattaa pääpeliä saumattomasti lisäten maailmaan rutkasti niin puzzleja kuin tutkittavia esineitä. Pelin arvion voi lukea täältä.

Saatavilla: iOS, Nintendo Switch, PC

Black Book (10.8.)

Venäläisen kansantarun pohjalle rakentuva Black Book keskittyy roolipelielementeillä rikastettuun tarinankerrontaan. Slaavilaisten myyttien, magian ja pimeyden teemat näyttäytyvät vahvasti teoksessa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

art of rally (12.8.)

Legendan mukaan ralli keksittiin, kun suomalainen oli myöhässä saunasta ja joutui oikaisemaan hiekkatien kautta löylyihin. Näillä sanoilla alkaa tyylikkään rallipelin PC-version arvostelu. Konsolijulkaisun yhteydessä teos saa uuden Kenya-laajennuksen. Lisätään julkaisussa Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox

Hades (13.8.)

Viime vuoden palkituin peli saapuu nyt myös Xboxille ja PlayStationille. Kyseessä on siis roguelike Hades, jonka taidokas käsikirjoitus ja lyömätön pelattavuus houkuttelevat jatkamaan yritys toisensa perään. Lisätään julkaisussa Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Road 96 (16.8.)

Retki tien 96 kautta muuttuu joka kerta. 90-luvun kesä sisältää yllättäviä käänteitä, sillä jokainen pelikerta eroaa toisesta. Matkalla kohdataan omituisia liftareita, rosvoja ja kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Twelve Minutes (19.8.)

Luis Antonion sooloprojektista huomattavasti kasvanut Twelve Minutes julkaistaan vihdoin. Murhamysteeri keskittyy kahdentoista minuutin aikasykliin, jolloin pelaajan on tarkoitus ratkaista perhetragedia. Ääninäyttelijät koostuvat Hollywood-tähdistä.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Song of Iron (31.8.)

Sivusta päin kuvattu, viikinkiaikaan sijoittuva Song of Iron tarjoaa veristä taistoa, myyttisiä olentoja ja kauniita maisemia. Pitkä on matka, joten toivottavasti kirves on terotettu.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.