Red Dead Redemption 2:n maailma on upein ja hienoin, mitä videopeleissä on koskaan nähty – oheinen video viimeistään todistaa väitteen todeksi

Paha sitä on kiistää.

Alun alkaen vuonna 2018 julkaistussa Red Dead Redemption 2:ssa on upein, kaunein ja hienoin pelimaailma, mitä on tähän mennessä nähty. Mikäli sattuu olemaan eri mieltä, niin katsotaan muuttuuko mieli pienellä perustelulla.

Komean jylhän kauniin upeat maisemat

Red Dead Redemption 2 vie pelaajat vuoden 1899 villiin länteen tarjoten tutkittavaksi massiivisen maailman täynnä metsiä, lunta, suota, preeriaa ja paljon muuta. Nimike keräsi kehuja sekä kriitikoilta että pelaajilta, joskin myös kritiikkiä annettiin hitaalle juonelle ja päähahmon pienoiselle tönkköydelle.

Lisäksi enemmän toimintaan tottuneet valittelivat, että peliympäristö oli tyhjänpuoleinen. Itse pidin siitä, että villi länsi ei ole survottu täyteen joka neliömetrille tekemistä, vaan matkan varrella ehtii myös nauttia itse alueista, maisemista, atmosfääristä. Metsästystä, kalastusta ja muuta "pientä nysväämistä" unohtamatta.

Sen sijaan yhtään moitetta en muista lukeneeni tai kuulleeni itse pelimaailmasta. Siitä miltä se näyttää ja miten se toimii. Vaikka itse seikkailun sisällöstä ei pitäisi satasella tai edes viidelläkymmenellä, niin maailman upeutta ei pitäisi voida kiistää.

Katsokaapa oheista Other Places -YouTube-kanavan maisemamatkaa Red Deadin syövereihin. Niin hienon näköistä, rauhallista ja tunnelmallista.

Other Places -tuubikanava on noin muutenkin vekkuli tuttavuus. Se on kuvauksensa mukaan "sarja lyhytelokuvia, joissa juhlitaan kauniita videopelimaailmoja". Tarjolla on maisemakuvia muun muassa Yakuza 0:sta, Alan Wakesta, The Elder Scrolls: Skyrimistä ja monesta muusta.

Mutta Red Dead Redemption 2:n maailma on silti omassa luokassaan. Ei ihme, onhan nimike kaikkinensa yli 2 000 henkilön ja yli kahdeksan vuoden työn tulos.

Vielä jos saataisiin päivitys uudelle konsoliraudalle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series -laitteille!

Hiekkainen myrsky ja hevoset, näyttääpä hulppealta.

Samanlaista ei ole nähty sittemmin ja tuskin tullaan näkemäänkään ennen Rockstar Studiosin seuraavaa julkaisua, kehitteillä olevaa uutta Grand Theft Autoa. Tuotoksen sopii odottaa olevan hulppean näköinen elävällä maailmalla ja ties millä krumeluurilla varustettuna.

Vielä ei tiedä, miltä lopputulos oikeasti näyttää, sillä viime vuoden vuodot eivät kerro siitä vihoviimeisen lopullisesta tuotoksesta mitään. Itse en odota tulevan tuotoksen iskevän yhtä paljon omaan makuhermooni, sillä villi länsi luontoineen kiinnostaa enemmän kuin nykyaikaiset miljööt.

Mutta mistä sitä tietää, ehkä syön sanani myöhemmin. On niin käynyt ihan äskettäinkin Tetris-elokuvan yhteydessä.

