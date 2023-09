Jos nämä pelit kääräistäisiin pakettiin äskettäisen Turtles-kokoelman tapaan, niin olisin valmis maksamaan niistä monta rahulia

Pelikokoelmat ovat nykyään melkeinpä muotia. Yhdeksi paketiksi on kääräistä vaikka kuinka monta nimikettä ja kokonaisia pelisarjoja.

Positiivisia kokemuksia ovat antaneet vaikkapa äskettäiset kokoelmat Pac-Man-peleistä, Advance Wars -nimikkeistä, Uncharted-seikkailuista, BioShock-räiskinnöistä, Disney-klassikoista ja Tony Hawk's Pro Skater -skeittituotoksista.

Tosin poikkeuksen näihin kehuihin tekee julkaisunsa yhteydessä luvattoman kuppaisessa kunnossa ollut Grand Theft Auto -trilogia.

Erityiset peukut pitää kuitenkin antaa viime vuoden Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection -kokoelmalle, sillä siinä oli yhteen kasaan ympätty paitsi 13 peliä, niin myös aimo määrä oheismateriaalia. Oli skannauksia ohjekirjoista, männävuosien lehtimainoksia, kehitysdokumentaatiota ja kosolti muuta kummasteltavaa. Näin niitä kokoelmia pitää tehdä.

Mutta mitkä muut pelit/pelisarjat sopisi kääräistä yhteen pakettiin, mieluiten yhtä hyvin kuin edellä mainittu kilpikonnaesimerkki?

Tässä olisi muutama idea.

Tiny Toon Adventuresit

Aivan ykkösvaihtoehtona itselleni mieleen tulevat Tiny Toon Adventures -pelit. Kuten todettua, niin Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection -kokoelmassa oli 13 Konamin työstämää Turtles-peliä. Konami-studio työsti aikoinaan myös liudan Tiny Toon Adventures -pelejä aina 8-bittisen Nintendon Tiny Toon Adventures -tasoloikasta Sega Genesiksen Tiny Toon Adventures: ACME All-Stars -urheilurellestykseen.

Suurin syy tämän kokoelman kasaamiseksi itselleni olisi päästä kokemaan Tiny Toon Adventures: Buster Busts Loose! uudelleen. Kyseessä on Super Nintendolle julkaistu tasoloikkaseikkailu, joka oli ainakin aikoinaan suorastaan loistava. Liekö aika kurannut muistot, olisiko nimike enää nykyään mistään kokoisin? Hauska olisi kokeilla.

Tämä kokoelma ei välttämättä ole kauhean epätodennäköinen, sillä edellä mainitun Turtles-paketin työstäneellä Digital Eclipse -studiolla on tätä kyseistä ideaa palloteltu. Näin ainakin viime vuonna uutisoimamme jutun perusteella.

Jos Veli Vemmelsäären ja kumppanien kokoomateos olisi yhtä laaja ja täynnä oheismateriaalia kuin kilpparien eepos oli, niin tästä olisi valmis maksamaan useamman euron verran.

Näiden hahmojen pelejä on julkaistu monen monta.

Goemonit

Nintendo 64 -konsolille julkaistu Mystical Ninja Starring Goemon on yksi lempipeleistäni. Se on höpö, täynnä upeaa musiikkia, hauska kuin mikä ja öööö… siinä on mecha-taisteluita.

Niin ikään Konamin työstämään Ganbare Goemon -sarjaan on julkaistu lähemmäs 30 nimikettä, joista valtaosaa ei ole lokalisoitu Japanin ulkopuolelle. Jos vaikka edes ne viisi länsimaihin tuotua teosta saataisiin muutaman bonuksen kera pelaajien kätösiin, niin se olisi jonkin sortin kulttuuriteko.

Etenkin sen takia, että Goemon on Konamin käsissä nähty viime vuosina lähinnä pachislot-kolikkopeleissä.

Konami on juuri julkaisemassa Metal Gear Solid -pelejä parissakin eri paketissa, joten olisiko myös tällä sarjalla toivoa? Sormet ja varpaat ristiin.

Kuvassa Nintendo 64:n Mystical Ninja Starring Goemon, vasemmalla päähahmot ja oikealla taistelu mechan puikoissa.

Grand Theft Autot

Okei, se äskettäinen GTA-kokoelma ei ollut kovin hyvä, etenkään julkaisunsa yhteydessä. Mutta miten olisi kasa vielä vanhempaa nostalgiaa kasaamalla ne ihkaensimmäiset Grand Theft Autot yhteen?

Tarkoitan sitä ensimmäistä Grand Theft Autoa, sen lisäosia (Grand Theft Auto: London 1969 ja Grand Theft Auto: London 1961) sekä Grand Theft Auto 2:a. Lintuperspektiivistä kuvatut tuotokset voisivat kyllä kaivata pientä parannusta ulkoasuunsa, että niitä haluaisi katsella hitusen pidempään.

Ja mikäpä estäisi iskemästä mukaan kuriositeettina Game Boy Advancen GTA-peliä? Tai PSP:lle julkaistuja tuotoksia?

Pääsisipä kuuntelemaan sitä ihkaensimmäisen GTA:n soundtrackia, etenkin sitä yhtä kappaletta, joka potkii kuin vihainen muuli. Kyseisen rallin voi kuunnella vaikka tästä jutusta: Ihkaensimmäisen Grand Theft Auton soundtrack on kovempi kuin mitä muistat, etenkin JUURI SE YKSI kappale.

Ensimmäinen GTA julkaistiin jo vuonna 1997.

Käsikonsolien The Legend of Zeldat

The Legend of Zelda -sarja on yksin Nintendon kruununjalokivistä, syystäkin. Vaikka olenkin Zelda-tuotosten ylin ystävä, niin en ole silti kaikkia käsikonsoleille julkaistuja eepoksia kokenut. 3DS:n A Link Between Worldkin esimerkiksi odottelee edelleen muoveissa vuoroaan.

Ja onhan noita pelejä vaikka kuinka monta. Spirit Tracks, Phantom Hourglass, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, The Minish Cap, A Link Between Worlds sekä spinoffimmat nimikkeet Tri Force Heroesista Four Swordsiin.

Nintendo on julkaissut viime vuosina muutamat kokoelmat, Super Mario 3D All-Stars ja Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp etunenässä. Todennäköisyys tälle julkaisulle on aika pieni, mutta tuskin aivan olematonkaan. Toivottavasti.

A Link Between Worldsin promokuvamateriaalia.

Lisää Disneytä

Vuonna 2017 julkaistu The Disney Afternoon Collection -pelikokoelma oli mainio teos, suoranainen kulttuuriteko. Se tarjosi pelaajilleen kuusi Capcom-studion 8-bittiselle Nintendolle työstämää peliä DuckTalesista Darkwing Duckiin ja Chip 'n Dale Rescue Rangersiin. Mutta eihän tässä suinkaan ole kaikki Disney-pelien tarjonta männävuosilta, ei suinkaan.

Toki kaikki näistä eivät ole saman studion käsialaa, mikä saattaa vaikeuttaa näiden teosten niputtamista yhteen. Capcomilta kyllä löytyisi yhden kokoelman verran sisältöä kuten vaikkapa The Magical Quest Starring Mickey Mouse kaksine jatko-osineen, "matkailumainos" Adventures in the Magic Kingdom (jonka Retromuistelo-juttumme voit lukea klikkaamalla tästä) ja eipä se 8-bittisen Nintendon The Little Mermaid mahdottoman huono peli ollut sekään vekkulin kuplailumekaniikkansa ansiosta.

Muita mainitsemisen arvoisia nimikkeitä ovat vaikkapa Super Nintendon Goof Troop -seikkailu, Segan työstämä QuackShot, Mickey's Speedway -kaahailu, Toy Story -pelit, Disney's Hercules ja Warren Spectorin johtama Epic Mickey jatko-osansa ja 3DS-seikkailunsa kanssa.

Niin ja ovathan Roger Rabbit -hahmon oikeudet myös Disneyllä. Hahmo niin ikään tähditti aikoinaan lukuisia pelejä.

Kyllä näillä eväillä tarpeeksi kiinnostusta saisi aikaan kokoelman tai parin julkaisemiseksi.

3DS:n Epic Mickey -seikkailu näytti tältä.

Gabriel Knightit

Gabriel Knight -pelejä on julkaistu kolme kappaletta. Ne ovat Gabriel Knight: Sins of the Fathers, The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery ja Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Kaksi ensimmäistä seikkailua on niputettu aikoinaan samaan pakettiin, mutta voisin kyllä olla kiinnostunut kokoelmasta, joka ymppää kaikki kaikki kolme seikkailua samaan pakettiin ison lisämateriaalimäärän kera.

Siitäkin huolimatta, että kolmannessa pelissä on se yksi osuus, joka käytännössä vaatii läpipeluuohjeita. Tarkemmin tietoa tästä hämmentävästä nypräämisestä on luettavissa Retromuistelot-jutustamme: Gabriel Knight 3 – myönnä pois, käytit läpipeluuohjeita.

Kolmas seikkailu toi mukanaan myös taustajuonta selittävän sarjakuvan.

Jazz Jackrabbit

Jazz Jackrabbit -pelit olivat nopeatempoisia tasoloikkaräiskintöjä, joissa ohjattiin erilaisilla pyssyillä varustautunutta Jazz-jänöä. Mikäli pelien eri variaatioita ei lasketa, on sarjaan julkaistu kolme osaa. Ne ovat Jazz Jackrabbit vuonna 1994 MS-DOS:lle, Jazz Jackrabbit 2 vuonna 1998 PC:lle ja myöhemmin Macille sekä Jazz Jackrabbit vuonna 2002 Game Boy Advancelle.

Nuo kolme tuotosta yhteen pakettiin ja kenties konseptitaidetta sekä muuta sälää perutusta kolmannesta osasta, niin kyllä siinä yhden julkaisun tarpeeksi olisi kummasteltavaa.

Hahmon seikkailujen takaa löytyy muuten yllättävän kovia nimiä, sillä toinen hahmon kehittäjistä oli itse Cliff Bleszinski, muun muassa Unreal- ja Gears of War -sarjojen puuhamiehenä tutuksi tullut pelisuunnittelija. Nimikkeitä työstänyt studio on puolestaan Epic Games, joka on huomattava nimi muun muassa Unreal Engine -pelimoottorin ja suositun Fortnite-pelin takaa.

Niin, ja onhan Jazz kumppaneineen nähty myös hahmoina One Must Fall: 2097 -robottitaistelupelissä. Kyseistä tuotosta käsittelevän Retromuistelomme voi saada ulottuvilleen tästä linkistä: One Must Fall: 2097 – kenties paras pelin tunnusmusiikki ikinä. Pelin tunnusmusiikkia hehkutetaan lisääkin tässä jutussamme: Mikäli parhaan tappelupelin tunnusmusiikista tapeltaisiin, veisi kruunun joku näistä munakkaista sävellyksistä.

Kauan on aikaa kulunut Jazzin viimeisimmästä pelijulkaisusta.

