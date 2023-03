Jos ikinä perustan konjakkiloungen, siellä soi musiikkia AINOASTAAN L.A. Noiren soundtrackilta

Eipä tuo ole ihme, että L.A. Noiren soundtrack on kerännyt kehuja ja palkintoja.

Kyseiseen Rockstar Gamesin nimikkeeseen sävelletty musiikki on näet vallan mainiota.

Se on jopa niin mainiota, että sitä kuvittelisi todistetusti kuulevan jonkin sortin konjakkiloungessa.

No kuunnelkaa nyt vaikka

Brittiläiset säveltäjät Simon Hale ja Andrew Hale tiesivät mitä tekivät. Heidän työstämänsä soundtrack jäi paitsi mieleen, niin se myös pokkasi varsin merkittävän palkinnon. Lopputulos näet pokkasi itselleen vuonna 2012 Bafta-palkinnon videopeliä varten sävelletyn musiikin kategoriassa.

Ja miksipä ei olisi pokannut, sillä L.A. Noiren soundtrack oli tunnelmaltaan kuin suoraan hämyisästä jazz-juottolasta, jossa soitetaan laadukasta musiikkia.

Kuunnelkaapa vaikka nimikkeen tunnusmusiikki. (Kappaletta on muuten käytetty hyödyksi hip hopin saralla, kuten tämä artikkelimme männävuosilta todistaa.)

Soitin tätä juttua varten pelin soundtrackia ja paikalle pelmahtanut henkilö kommentoi musiikkia toteamalla "Ai hitto, mitä konjakkiloungen musiikkia". Totta, tämä musiikki sopisi hyvin tilaan, jossa nautiskellaan konjakkia, mieluiten hämyisässä valaistuksessa. Kuunnelkaa vaikka tätä surusävyisää New Beginning (Part 1) -sävellystä.

Jos siis koskaan tulen perustaneeksi konjakkiloungea, hämyisää jazz-juottolaa, niin soitan siellä pelkästään L.A. Noiren soundtrackia.

Itse seikkailu sijoittuu 1940-luvulle. Moni sävellyksistä sopiikin kuin nakutettu menneen vuosikymmenen Los Angelesin kaduilla kuultaviksi. Näistä esimerkkinä vaikka Temptation (Part 2).

Hyviä mallikappaleita tuotoksen laatumusiikista olisi jakaa monta, mutta mainitaan erikseen pelissä kuultavan kolme kappaletta, joissa on mukana laulua. Myös ne sopivat hämyisään tunnelmaan kuin ananas pitsaan. Eli todella hyvin. Kuuntele vaikka esimerkkinä (I Always Kill) the Things I Love.

Mutta mitenkäs, saadaankohan tälle seikkailulle koskaan jatkoa? Hyvä kysymys, pelisarja on kuulemma tärkeä Take-Two-julkaisijalle sekä Rockstarille, mutta mitään puhetta jatko-osasta ei ole kuultu. Taitaa tuleva Grand Theft Auto -julkaisu pitää kiireisenä.

Oli miten oli, L.A. Noiren soundtrack löytyy kokonaisuudessaan muun muassa Spotifystä.

