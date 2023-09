Havaiji kutsuu keskellä talvea – Like a Dragon: Infinite Wealth päivättiin

Seuraava Like a Dragon (ent. Yakuza) -pääsarjan teos on saanut julkaisupäivänsä.

Kehittäjä Ryu Ga Gotoku Studio tiedotti taannoisessa RGG Summit -tapahtumassa Like a Dragon: Infinite Wealthin saavan julkaisunsa ensi vuonna tammikuun 26. päivä. Samalla tiedotettiin myös uusista ääninäyttelijöistä, sillä sadoissa elokuvissa konnan roolissa nähty Danny Trejo antaa äänensä ja kasvonsa havaijilaiselle mafiapomo Dwightille. Muun muassa Lostista ja Hawaii 5–0:sta tuttu Danny Dae Kim nähdään puolestaan yakuza-jaoston kapteenin Masataka Ebinan roolissa.

Aiemmista osista tuttujen Ichiban Kasugan ja Kazuma Kiryun edesottamuksia päästään kokemaan samanaikaisesti niin PC:llä kuin PlayStation- ja Xbox-alustoillakin. Sitä ennen ulos tipahtaa vielä sivuosa Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, joka nähdään edellä mainituilla alustoilla 9. päivä marraskuuta kuluvaa vuotta.

