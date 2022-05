Prince of Persia: The Sands of Time -uusioversio kehittyy nyt Ubisoft Montrealin toimesta

Prince of Persia: The Sands of Timen uusioversion kehitystä johtaa nyt Ubisoft Montreal.

Moneen otteeseen lykättyä Prince of Persia: The Sands of Time -uusioversiota työstettiin aiemmin intialaisilla Ubisoft Pune ja Ubisoft Mumbai studioilla. Nyt pelin kehityksestä on kuitenkin siirtynyt vastaamaan Ubisoft Montreal, joka on myös alkuperäisen version takana oleva studio.

Prince of Persia: The Sands of Time -uusioversio julkistettiin alun perin syyskuussa 2020, ja sen odotettiin ilmestyvän jo vuonna 2021. Peli myöhästyi ensin tammikuusta maaliskuuhun ja lopulta julkaisua lykättiin toistaiseksi eli tuntemattoman ajanjakson verran.

Ubisoft Montreal lupaa pitää fanit ajan tasalla tekemällä päivityksiä kehitystyön edistymisestä.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

