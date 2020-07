PlayStation Storessa käynnistyvät heinäkuun alennukset – pelit irtoavat parhaimmillaan jopa 70 prosentin alennuksella

Aiempaa halvemmat pelit ovat jälleen valokeilassa PlayStation Storessa. Tänään käynnistyvät Heinäkuun säästöt -niminen tarjouskampanja, joka pistää hintoja parhaimmillaan 70 prosenttia aiempaa pienemmäksi.

Erikseen voinee mainita, että Far Cry 3: Classic Edition on ladattavissa 2,99 eurolla ja Resident Evil 7 biohazard on luultavasti halvimmaan ikinä 9,97 euron hinnallaan. Marvel's Spider-Man on puolestaan varustettu 19,97 euron hintalapulla, minkä lisäksi nimikkeen kaikki lisärit ovat myös alennuksessa. Ohessa muutamat poiminnat alennuksessa olevista peleistä:

Tarkemmat hinnat sekä tarjonnan voi vilaista PlayStation Storesta tahi psprices.com-sivustolta.

Tarjouskampanja jatkuu aina 23.7. asti.