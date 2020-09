PlayStation Storessa polkaistiin käyntiin parhaiden poimintojen alennusmyynnit – tarjolla isoja nimikkeitä kunnon alehinnoilla

PlayStation Storessa alkaa tänään Parhaat poiminnat -niminen alennuskampanja, joka höylää isojen pelien hintoja aiempaa pienemmäksi. Käsittelyyn ovat joutuneet pelit Assassin's Creed Odysseyksesta The Last of Us Part II:een.

Tarjolla on yli sata alennuskohdetta, ohessa muutamat poiminnat. Erikseen voinee mainita, että EA Sports FIFA 20 on myynnissä hintaan 4,98 euroa, Sleeping Dogs Definite Edition hintaan 4,49 euroa ja Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition hintaan 6,74 euroa.

Tarkemmat hinnat sekä tarjonnan voi vilaista PlayStation Storesta tahi psprices.com-sivustolta.

Tarjouskampanja on voimassa aina 16.9. asti. Lisäksi käynnissä on aiemmin uutisoimamme piilotettujen helmien alennuskampanja.