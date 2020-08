The Stanley Parable: Ultra Deluxe ottaa viivästymisensä huumorilla – julkaisu lipsahti ensi vuoteen

The Stanley Parable: Ultra Deluxe lipsahti ensi vuoteen saakka, kertoo kehittäjä Crows Crows Crows.

Kulttihitti The Stanley Parablea reilusti laajentava Ultra Deluxe -versio on kärsinyt viivästyksistä aiemminkin. Alkuperäisen julkaisun oli tarkoitus tapahtua jo vuonna 2019, minkä jälkeen pelin kerrottiin lipsahtavan kuluvan vuoden puolivälin tienoille. Tämänkertaisen myöhästymisen syyksi mainitaan tietysti koronapandemia, mutta myös peliin matkan varrella tulleet laajennukset.

Hassunhauskat tiedotteet julkaistiin Twitterissä, ne voi katsastaa alta:

To the community, an update on The Stanley Parable: Ultra Deluxe: pic.twitter.com/A7gkyKyXv6

— Crows Crows Crows (@crowsx3) August 18, 2020