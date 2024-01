Vuoden 2023 luetuimpia uutisia hallitsevat Grand Theft Auto VI ja PlayStation Plus, toki mukaan mahtuu lisäksi ripaus konsolisotimista ja pokémoneja

On aika niputtaa saman jutun alle KonsoliFINin uutisvuosi 2023.

TOP 10 -listaa hallitsevat suorastaan suvereenisti tutut ja aiemmilta vuosilta tutut aiheet. Suomi on tunnetusti PlayStation-kansaa, joten joka kuukausi useampaankin otteeseen (vuoto, vahvistus, muistutus) uutisoitava PlayStation Plus -valikoima on aivan joka kerta suoranainen klikkirohmu. Hassunhauskasti toiseksi klikatuin uutinen on viihdepainotteisempi källi lapsilta, joka osoittaa myös lukijoiden astetta hömpempien uutisten kaipuun.

Toinen ikisuosikki on Grand Theft Auto, jonka tuorein osa julkistettiin vuosien huhuilun jälkeen vihdoin virallisesti loppuvuodesta. Kaiken maailman GTA-spekulaatioista ja vuodoista olisi totisesti voinut uutisoida enemmänkin, koska moisia tuntui tipahtelevan linjoille tasaiseen tahtiin koko menneen vuoden ajan. Hieman hassusti itse traileriuutinen ei lopulta mahtunut uutisten kärkikymmenikköön. Grand Theft Auto VI muuten julkaistaan sitten vasta 2025, joten uutisia aiheen tiimoilta saadaan taatusti kiihtyvissä määrin myös vuoden 2024 aikana.

Huomattavaa muuten, että kymmenen kärjessä ei ole tällä kertaa yhtään ainutta NHL-aiheista peliuutista – onko lukijakuntamme saanut vihdoinkin tarpeekseen Electronic Artsin vuosipäivityksistä?

Uutistoimittajien jatkuva haku on muuten edelleen käynnissä, koska sisältöähän ei ole koskaan liiaksi. Pistä siis allekirjoittaneelle rohkeasti viestiä, niin lähdemme viemään journalistiuraasi tomerasti etiäpäin!

Alla lueteltuna vuoden suosituimmat uutiset, eniten klikatuin luonnollisesti listan kärjessä: