Steamin talvinen alennuskampanja käynnistyy pian – Steam Awards -ehdokkaatkin selvillä

Steamin parhaita pelejä valikoidaan jälleen tulevien talvialennuskampanjan yhteydessä.

Steam Awards -ehdokaslista on muodostunut taannoisten syysalennusten aikana käyttäjien toimesta. Nyt nämä 11 kategoriaa ehdokkaineen on listattu, joskin varsinaista äänestystä joudutaan odottelemaan vielä jokunen päivä.

Kuten ehdokkuudetkin, myös voittajat päättää pelaava käyttäjäkunta. Parhaita nimikkeitä on mahdollista äänestää 21. joulukuuta starttaavan Winter Sale -alennuskampanjan aikana. Lisätietoja Steamin sivuilta, täältä.

Ehdokkaat listattuna alla arvostelulinkkien kera:

Game of the Year Award

VR Game of the Year Award

I Expect You to Die 3

Labyrinthine

F1 23

Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

Labor of Love Award

Dota 2

Rust

Apex Legends

Red Dead Redemption 2

Deep Rock Galactic

Best Game on Steam Deck Award

Diablo 4

Hogwarts Legacy

Brotato

Dredge

The Outlast Trials

Better With Friends Award

Sunkenland

Party Animals

Sons of the Forest

Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Outstanding Visual Style Award

Inward

High on Life

Cocoon

Darkest Dungeon 2

Atomic Heart

Most Innovative Gameplay Award

Shadow of Doubt

Contraband Police

Your Only Move is Hustle

Remnant II

Starfield

Best Game You Suck At Award

Best Soundtrack Award

Pizza Tower

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

The Last of Us Part II

Chants of Sennaar

Outstanding Story-Rich Game Award

Sit Back and Relax Award