KonsoliFIN viikkokatsaus 28/2020: TLOU2:n spoileriarvostelu, CoDin poistettu käsimerkki, pelivuotoja ja alennusmyyntejä

Kesäloma-aika ja sopivasti satelee – sekä vettä että peliaiheista sisältöä.

Jaakko spoilasi artikkelin täydeltä The Last of Us Part 2:ta ja Jyrillä oli testissä jykevä Thronmaxin MDrill One -mikrofoni.

Tiesittekö, että Pikachu olisi voinut näyttää ihan joltain muulta? Kyllä vaan, Amerikan Nintendo olisi luonut keltaisen tissitiikerin.

Hei ja KonsoliFIN on yhä #somessa: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch.

Artikkelit

Suoratoistot

Uutiset